final asia cup 2023: تردد قناة الكاس اكسترا 1 المفتوحة الناقلو لمباراة الاردن VS كوريا الجنوبية

تردد قناة الكاس اكسترا 1 المفتوحة ، والتي سوف تنقل اليوم مباراة منتخب الأردن في نهائيات كاس أمم أسيا لعام 2023 التي مقامة في دولة قطر الشقيقة ، وفاجأ المنتخب الأردني جماهيره هذا العام بصعود إلي الادوار النهائية ليواجه اليوم منتخب كرويا الجنوبية على ملعب احمد بن على المونديالى في العاصمة القطرية، وسوف تنقل المباراة على تردد قنوات الكأس الرياضية لباقة اكسترا المفتوحة مجانا إلي المتابعين في الخليج.

تردد قناة الكاس اكسترا 1 المفتوحة

تعرض باقة قنوات الكأس الرياضية على باقتها الاكسترا جميع مباريات كاس أمم أسيا لعام 2023 ، على كافة الاقمار الصناعية التي تبث منها إشارة قنوات الكأس الرياضية ، اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير تقام واحة من اهم مباريات البطولة وهى بين المنتخب الأردني ومنتخب كوريا الجنوبية فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والساعة السادسة بتوقيت المملكة الرعبية والسعودية والاردن ،وينافس المنتخب الأردني على اللقب هذا العام بشكل كبير وأداء قوي له منذ انطلاق البطولة، وهو من المنتخبين العربين الذين صعودوا إلى الأدوار النهائية مع المنتخب القطري المضيف إلي البطولة وهو لمرشح الاقوى البطولة هذا العام نظرا لأنها تقام على ارضة ووسط جماهيره.

القناة الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية

تنقل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم على تردد قناة الكاس اكسترا 1 المفتوحة على الأقمار الصناعية التالية :

تردد قناة الكأس على نايل سات

تردد القناة: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس على عرب سات

تردد القناة: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مازالت التعادل السلبي سيد الموقف في مباراة الاردن وكوريا الجنوبية مع اقترب انتهاء الوقت الرسمي للمباراة ومن ثم في حالة انتهاء 90 دقيقة بالتعادل السلبي سوف يتم بدء لعب الأشواط الاضافية، والتي ايضا في حالة انتهاء بالتعادل سوف يلعب الفريقين ضربات الترجيح والتي سوف تحسم اللقاء .