ظهرت الان ..نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر الترم الأول 2024 موقع” نتيجة نت”

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الترم الأول للعام الدراسي 2024، حيث تم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل مديرية التربية والتعليم بالأقصر ، وجارى الان رفع نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الحصول على هذه النتائج،و تم الإعلان رسميًا عن توفر النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح وتم اعتمادها رسميًا من قبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر. يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر ، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على كيفية الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر الترم الأول 2024:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ان 170 ألف طالب قاموا بأداء امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة الأقصر للفصل الدراسي الأول، مشيرا الى أنه تم تقديمهم على 108 لجنة في مختلف مراكز المحافظة. مؤكدا إلى أنه تم الانتهاء من إجراء عمليات التصحيح وفحص الدرجات لجميع الطلاب، وسيتم الإعلان عن النتيجة بمجرد الانتهاء من رفع جميع الدرجات عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الأقصر، مشيرا الى ان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر قامت بالعمل على تصحيح أوراق امتحانات المرحلة الإعدادية، وذلك لضمان دقة النتائج وتوزيعها بشكل عادل.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول محافظة الأقصر.

عقب الانتهاء من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الأقصر الترم الأول يتم الان الاستعلام عن النتيجة وذلك عن طريق الخطوات التالية: