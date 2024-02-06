“natiga4dk.net” لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الاول برقم الجلوس

تم منذ قليل اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية وذلك بنسبة نجاح وصلت الي 87.61% ف

في خطوة تؤكد حرص محافظة الشرقية على دعم التعليم ورفع كفاءته، حيث اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية للنصف الدراسي الأول، والتي أظهرت تحقيق نسبة نجاح مرتفعة ويعد هذا الإنجاز ثمرة للجهود الدؤوبة التي بذلها جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم بالمحافظة، من مديري مدارس ومعلمين وإداريين، بالإضافة إلى الطلاب أنفسهم الذين أظهروا مثابرةً واجتهاداً خلال فترة الدراسة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، في تصريحات سابقة، على أنّ الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترول وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين في أعمال التصحيح. تمّ ذلك حرصاً على إنجاز أعمال التصحيح في الوقت المحدد، تمهيداً لإعلان النتيجة في أقرب وقتٍ ممكن وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 141 ألفًا و302 طالبًا وطالبة، موزّعين على 775 لجنة. كما شارك 1100 طالب وطالبة في نظام المهنى من خلال 10 لجان، و71 طالبًا وطالبة في مدارس الأمل لضعاف السمع موزّعين على 8 لجان، بالإضافة إلى 12 طالبًا وطالبة في لجنة واحدة للمكفوفين.

استعلم نتائج الثالث الاعدادي

حرصا على تسهيل هذه العملية وتوفير الوقت والجهد، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2024 عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال التعليم الإلكتروني، حيث تعد بوابة الشرقية الإلكترونية بوابة المعرفة الجديدة التي تتيح للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بسهولة دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة أمام المدارس وتتضمن عملية الاستعلام عن النتيجة خطوات بسيطة