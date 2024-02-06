الآن حمل pdf للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لشهر فبراير 2024 لكافة محافظات العراق

تشتعل حالياً كافة محركات البحث في محافظات العراق عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الخاصة بشهر فبراير 2024، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم وسائل الدعم والمساعدة التي وفرتها الحكومة العراقية لمساعدة كبار السن والأرامل والمطلقات وأصحاب الإعاقات والعاطلين عن العمل، فالجميع في انتظار الوجبة الأخيرة التي تأخرت بشكل ملحوظ مما جعل المواطنين يشعرون بالقلق والخوف من توقف صرفها، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم كيفية تحميل ملف pdf للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

ينتظر أكثر من 200 ألف أسرة في العراق راتب الرعاية الاجتماعية لشهر فبراير 2024، وهذا حتى يمكنهم التغلب على مصاعب الحياة والغلاء السائر في البلاد للكثير من السلع الأساسية، ومع ازدياد البحث عن موعد صرف الرعاية الاجتماعية والاستعلام عن أسماء المشمولين إليكم خطوات الاستعلام والتي تتمثل في التالي:

التوجه المباشر إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية.

اختيار تحميل ملف الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية.

تحديد المحافظة التابع لها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على كلمة تحميل.

الانتظار حتى يتم الانتهاء من تحميل ملف pdf.

يتم البحث عن الاسم الخاص بك في الملف بكل سهولة.

موعد صرف الرعاية الاجتماعية دفعة شهر فبراير 2024

أكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية صرف الوجبة الأخيرة من الرعاية في شهر فبراير 2024، وهذا رداً على الشائعات التي تداولت بين الكثير من المواطنين بتوقف رواتب الرعاية الاجتماعية، وأكدت أن الوزارة تعمل على قدم وساق حتى يتم الإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة وقريباً سيتم الصرف من قبل مكاتب البريد في العراق.