فرحيهم بمغامرات توم وجيري..تردد قناة توم وجيري الجديدة للأطفال لمشاهدة جميع المسلسلات الكرتونية 2024

قناه توم وجيري من القنوات التي يحبها الأطفال الصغيره ويريدوا مشاهدتها على مدار اليوم لأنها تقدم القناه مسلسل الكرتون توم وجيري بالحلقات القديمة والحديثة التي أعجبت كل من شاهد مغامرات القط والفأر حيث في المسلسل مقاطع ممتعة ومسلية للأطفال كما يضحك هذا المسلسل المشاهدين مع اختلاف أعمارهم لذلك سوف نشرح لك عزيزي القارئ جميع ترددات قناة توم وجيري الجديدة للأطفال لمشاهدة ومتابعة أحدث المسلسلات الكرتونية الشهيرة التي يمكن تنزيلها على جميع الريسفرات المختلفة ومشاهدتها بجودة عالية في الصوت والصورة.

قناة توم وجيري الجديدة للأطفال 2024

وفرت قناة توم وجيري باقة كبيرة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية الرائعة التي أسعدت قلوب الأطفال كما يبحث الآن الكثير من الأمهات والأسر على تردد قناة توم وجيري لأنها تسلي الطفل وتفرح قلبهم من خلال مقاطع وفيديوهات مضحكة لكل الأطفال الصغار كما أن تلك القناة الفضائية يوجد فيها عدد من المسلسلات الكرتونية التي قد تزايد البحث في الدول العربية لذلك سوف نوضح لكم جميع التفاصيل عن تردد القناة في الأقمار الصناعية المختلفة لمشاهدة ومتابعة تلك الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي نالت إعجاب الجميع في الوطن العربي.

ما هو الآن تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

أما تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

أما بيانات تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات