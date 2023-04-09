كل يوم تستمر البحث عن إجابة لأحد أسئلة مسابقة الطائر السعيدة، حيثُ تُعرض علينا سؤال يومياً، وتُعَدّ هذه المسابقة واحدة من المسابقات الرائعة والمميزة خلال شهر رمضان، يتم تقديم جوائز نقدية قيمة عدة، وبإمكان الجميع المهتمين بالمشاركة في المسابقة الدخول إلى الرابط المحدد للحصول على فرصة الإجابة على السؤال بشكل صحيح، نقدم لكم إجابة سؤال المسابقة الحلقة 18 من الشاعر القائل (صنعانية مرت من الشارع غبش,,,كان الزمان ظمان والفجر اشتكى نار العطش)، وطريقة الاشتراك، تابعونا.

من الشاعر القائل (صنعانية مرت من الشارع غبش,,,كان الزمان ظمان والفجر اشتكى نار العطش)

تُعدّ مسابقة طائر السعيدة واحدة من المسابقات المتكرّرة خلال شهر رمضان الكريم، إذ تُعرض يوميًا في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت اليمن. هذه المسابقة مخصصة للمواطنين والمقيمين في دولة اليمن فقط، تمكنك الوصول المباشر إلى رابط المسابقة من هذا الموقع، والإجابة عن السؤال الذي يُعرض للمتسابقين كل يوم، والسؤال لهذا اليوم (الثامن عشر) هو من الشاعر القائل (صنعانية مرت من الشارع غبش,,,كان الزمان ظمان والفجر اشتكى نار العطش)

عبد الوهاب الديلمي.

أحمد فتحي.

عبد العزيز المقالح الإجابة الصحيحة هي عبد العزيز المقالح.

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة رمضان 2023

تم إطلاق برنامج طائر السعيدة مؤخراً، حيث يمكن للجميع المشاركة في هذه المسابقة عبر الدخول إلى الرابط المخصص للبرنامج وتسجيل الانضمام، يتوجب عليك الإجابة على جميع الاستفسارات التي يطرحها البرنامج يوميًا من أجل كسب حوافز مالية، وفيما يلي سنذكر لك خطوات التسجيل