كشوف PDF نتائج المتوسطة دور اول موقع epedu.gov.iq نتيجة الثالث متوسط وزارة التربية

يرغب العديد من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق من التعرف على نتائج المتوسطة التي تشمل جميع محافظات العراق، حيث إن هذه النتيجة تمثل اهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات للدور الأول التي ينتظرها عشرات الطلبة العراقيين، حتى ان وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها للإنتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة لكافة أوراق الإمتحانات الخاصة بجميع الطلبة في هذه المرحلة.

عرض نتائج المتوسطة دور اول

أصبحت نتائج المتوسطة دور أول هي الشغل الشاغل للعديد من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات، فضلاً عن أن الوزارة أكدت بأن عملية المراجعة تستغرق بعض الوقت ليتم بعدها القيام برصد جميع الدرجات الخاصة بكل طالب وفقًا لأداءه في الإمتحانات، حتى أنه لن يتبقى سوى المرحلة الأخيرة وهي اعتماد النتائج الخاصة بالدور الأول من قبل وزير التربية العراقية، وفي النهاية يتم عرض جميع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة او موقع نتائجنا.

خطوات الإستعلام عن نتائج المتوسط دور أول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج المتوسطة دور أول في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

أو الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

ومن ثم يتم اختيار نتائج الثالث متوسط.

بعد ذلك يتم إدخال بيانات الطالب من الإسم ورقم الطلب.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من استخراج النتائج في النهاية بكل سهولة.

نتائج الطلاب عبر موقع نتائجنا

كما يمكن الإطلاع على جميع النتائج الخاصة بمختلف الصفوف الدراسية في دولة العراق، عبر موقع نتائجنا الإلكتروني التي خصصته وزارة التربية العراقية، في إطار التسهيل على جميع الطلبة في إمكانية استخراج الكشوفات التي تشمل النتائج بالدرجات الخاصة بكل مادة، ويكون ذلك مع بداية الأسبوع المقبل.