“اللقاء المنتظر” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية الثلاثاء 06-02-2024 كأس أمم آسيا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية، يستعد المنتخب الأردني لمواجهة نظيره كوريا الجنوبية في المباراة التي تجمع بينهما مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، ضمن تصفيات دور نصف نهائي من بطولة كأس أمم آسيا، ويسعى المنتخب الأردني أن يحقق نتيجة إيجابية تمكنه من التاهل إلى الدور المقبل من البطولة، خاصة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به المنتخب خلال المباريات السابقة والتي جعلته يشارك في دور نصف نهائي.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم

فيما يسعى منتخب كوريا الجنوبية أن يحقق نتيجة إيجابية في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أحمد بن علي ، ويعيش المنتخب الأردني حالة من الإنتعاش بسبب النتائج الجيدة التي يحصدها خلال المباريات الأخيرة، وعلى الرغم من صعوبة المباراة إلا أنه يسعى بكل جهده أن يحقق نتيجة إيجابية تقربه من خطف لقب البطولة هذا الموسم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية

حيث يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاردن وكوريا الجنوبية، والتي من المقرر أن تذاع على قناة بي إن سبورت القطرية كما سوف تذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية وقناة الكأس اكسترا، فيتمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

تردد قناة الرابعة الرياضية

ويمكنكم استقبال قناة الرابعة الرياضية والاستمتاع بمشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية على التردد التالي: