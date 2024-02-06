النشامي أمام كوريا.. ثبت تردد القناة الناقلة مباراة الاردن وكوريا الجنوبية كاس اسيا وتابع المباراة من بيتك

على اي قناة تعرض مباراة الاردن اليوم؟ سؤال يُطرح من قبل المواطنين والمواطنات بالوقت الحالي، حيث البحث قائم عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الاردن وكوريا الجنوبية، وبتقرير اليوم نوضح لكم على اي قناة تبث مباراة الاردن اليوم ومنتخب كوريا الجنوبية، فضلًا تابعوا معنا.

على اي قناة تعرض مباراة الاردن اليوم؟

تنطلق مباراة الأردن اليوم ضد منتخب كوريا بتمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، حيث تنقلها عدد من القنوات الفضائية على شاشتها، ويسعى النشامي للفوز بهذا اللقاء، وذلك بعد أن تأهل لأول مرة بتاريخه للدور النصف النهائي من البطولة، وتُذاع المباراة على القنوات التالية:

قناة الكأس اكسترا الأولى. القمر الصناعي: نايل سات. التردد 11919. الاستقطاب أفقي. الرمز 27500. الخطأ 3/4.

قناة الرابعة العراقية. القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12563. استقطاب أفقي. الرمز 27500. تصحيح الخطأ 5/6.

قناة بين سبورتس أسيا.

قناة أبو ظبي الرياضية.

موعد مباراة الاردن وكوريا الجنوبية كاس اسيا

وضحنا لكم على اي قناة تعرض مباراة الاردن اليوم؟ وبالنسبة للمنتخب الأردني، فقد تمكن من الصعود للنصف النهائي من البطولة لأول مرة في الترايخ، حيث تأهل للنصف النهائي بعد الفوز على طاجيستان، وبدأ المنتخب الأردني إنجازاته في البطولة بعد الفوز على ماليزيا، ثم التعادل مع كوريا الجنوبية والهزيمة من منتخب البحرين، ولكنه تأهل إلى أن وصل إلى الدور النصف النهائي.

ومقرر أن تنطلق المباراة اليوم بين منتخب الأردن وبين منتخب كوريا الجنوبية، الثلاثاء الموافق السادس من شهر فبراير 2024 في المواعيد التالية:

الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة المحلي.

الساعة 6:00 بتوقيت العاصمة عمان والرياض.

الساعة 7:00 بتوقيت العاصمة أبو ظبي.

الساعة 12:00 م بتوقيت كوريا الجنوبية.

حيث لقاء ممتع للغاية بين المنتخبين إن شاء الله.