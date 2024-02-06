“منصة مظلتي” رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الاخيرة عبر وزارة العمل

الكثير من المتقدمين لطلب برنامج دعم الرعاية الإجتماعية يرغبوا التعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لجميع المحافظات في دولة العراق بعد طول انتظار من قبل المتقدمين حيث لن تعلن الوزاره أسماء المقبولين هذا الشهر لذلك يرغب الكثير من المتقدمين التعرف على الأسماء وكيفية الاستعلام عنها كما تريد معرفة جميع الشروط من أجل الإطمئنان على قبول طلب دعم الرعاية الاجتماعية في الدولة لذلك سوف نوضح جميع التفاصيل من أجل التعرف على أسماء المشمولين في جميع المحافظات داخل دولة العراق لذلك نرجوا عزيزي القارئ متابعة تلك المقال.

Pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وزارة العمل العراقية وفرت برنامج دعم الرعاية الإجتماعية لجميع ذوي الدخل المنخفض في دولة العراق للمواطنين والمواطنات وجميع من يتطابق عليهم الشروط والأحكام المطلوبة كما اتاحت لهم تلك الوجبات من أجل تحسين مستوى المعيشة والدخل في دولة العراق ولكن حتى الآن لن تظهر النتيجة ويمكن الاستعلام عنها في حالة ظهورها عبر موقع مظلتي الإلكترونية ويمكن تحميل النتيجة بصيغة pdf عند ظهور النتيجة من الموقع على حسب المحافظة المراد البحث عنها بدولة العراق.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية