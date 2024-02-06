ظهرت حالا 3 اعدادي.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيـجة نت natiga4dk.net

يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، اعتمد محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2024 الفصل الدراسي الأول بصورة رسمية فور انتهاء مرحلة تصحيح نماذج الامتحانات، حيث إن منذ انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الأقصر شهدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة طبقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وبإشراف من رئيس لجنة النظام والمراقبة الأستاذ جمال عبده، ووكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور صبري خالد عثمان القيام بمرحلة تصحيح نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2024

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أثني على جميع الموظفين والمعلمين المساهمين في لجنة النظام والمراقبة، مرحلة تصحيح نماذج الاختبارات بضرورة الالتزام بالقواعد التي تتمثل في الحضور مبكرا، عدم والمناقشات والأحاديث الجانبية بصوت مرتفع داخل غرف التصحيح، عدم استقبال مكالمات هاتفية إلا في حالة الضرورة القصوى، والالتزام بالدقة العالية أثناء التصحيح ومراعاة الإجابات في كل حرف مكتوب حرصا على توقعات الطالب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2024

أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة الاقصر الدكتور صبري خالد، عن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر 2024 عبر رابط المديرية فور انتهاء مرحلة التصحيح، وهذا الرابط يمكن لكافة طلاب المرحله الدخول من خلال اتباع الخطوات التي نوضحها كالتالي:

قم بالدخول منصة وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة الأقصر من هنا او قم بالدخول عبر منصة نت لمحافظة الأقصر من هنا قم بتحديد نتيجة الشهادة الاعدادية. ثم قم بكتابه اسم الطالب برقم الجلوس. ثم قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الأقصر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أن المجموع الكلي لمرحلة الشهادة الاعدادية 140 درجة، يتم توزيعها على كافة المواد الدراسية بالمرحلة كالتالي: