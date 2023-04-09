حقيقة صرف معونة إضافية مع رواتب حساب المواطن .. أعرف التفاصيل

سيتم تخفيض الراتب الفخري الملكي الذي تم توزيعه يوم الأربعاء الموافق 14 رمضان بحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أن المستفيدون من حساب المواطن لديهم فضول أيضًا بشأن ما سيحدث للدفعة المالية الإضافية وكذلك ما إذا كان قد تم إصدار أي أوامر ملكية جديدة لمواصلة المزيد من الدعم في حساب المواطن لأشهر إضافية، تابعنا للحصول على التفاصيل المتبقية حيث نستعرض حقيقة صرف معونة إضافية مع رواتب حساب المواطن في الفقرات التالية من المقال.

حقيقة صرف معونة إضافية مع رواتب حساب المواطن

أفادت صحيفة “ واس ” اليومية عن صدور توجيهات ملكية بصرف التكريمات الملكية لجميع الحاصلين على مساعدات الضمان الاجتماعي أمس الأربعاء 5 أبريل 14 رمضان.

هناك شائعات كثيرة تدور حول أن الدفعة 65 من رواتب حساب المواطن سيتم دفعها مبكرًا، لا يتم الإفصاح عن موعد صرف الراتب أو تأجيله ما لم يكن هناك إجازة رسمية أو إجازة أسبوعية غير أن رواتب هذا الشهر ستدفع يوم الاثنين المقبل الموافق 10 أبريل 2023 أي ما يعادل شهر رمضان 19 1444.

منذ البرنامج تم استئناف التسجيل في نوفمبر 2022 سيكون هذا الراتب هو أول دفعة يتم دفعها، كما أنها ستكون الأولى بدون الزيادة الملكية.

هل تصدر توجيهات ملكية جديدة بمد الدعم الإضافي؟