“خسران 1000 جنيه اللي مسجلش”رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة فبراير 2024 …. وزارة القوى العاملة

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة فبراير 2024، من أكثر الأمور التي يتداولها عدد كبير من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها عدد كبير من الأشخاص وغلو الأسعار الذي يعاني منه الشعب المصري، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة فبراير 2024، والشروط اللازومة التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة…..

منحة العمالة الغير منتظمة فبراير 2024

وأكد اللواء “حسن محمد شحاتة” الذي يشغل منصب وزير القوى العاملة أن الوزارة لم تعلن عن فتح رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة فبراير 2024، وأن الأخبار التي يتم تداولها خلال الأيام الماضية ليس لها أساس من الصحة.

وأشار “شحاتة” خلال حوار له على قناة “صدى البلد” مؤكداً إلى أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن صرف منحة العمالة الغير منتظمة اخبار زائفة، ولا داعي للتعامل مع الرسائل النصية التي قد يتم ارسالها على هواتف المواطنين والتي تزعم حصول المواطن على منحة العمالة الغير منتظمة وأضاف إلى هذه الرسائل هدفها الأول هو النصب والسرقة.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة فبراير 2024

كما أكد “شحاتة” خلال نهاية حديثه إلى أنه في حال فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، سوف يتم الإعلان عن هذا القرار في العديد من القنوات الفضائية المعتمدة، والموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة ،ولا يمكن التسجيل في المنحة إلا من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو اتباع الخطوات الآتية: