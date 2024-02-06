بالدرجات⭕️⭕️.. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2024 ترم اول برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2024 وهذا ما دفع الكثير من أولياء الأمور والطلاب إلى البحث عن طريقة سريعه تمكنهم من معرفة النتيجة بسهولة حتى تطمأن قلوبهم، حيث تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية، لهذا السبب تم إتاحة خدمة الاستعلام عن النتيجة لمرحلة الشهادة الإعدادية بطلاب محافظة الشرقية، عبر بوابة مديريات التربية والتعليم التي تقدم عدد من الخدمات المتميزة للطلاب وأولياء الأمور، إذا كنت ترغب في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا بدلًا من التوجه إلى المدرسة، تابع معنا لتتعرف على الخطوات الصحيح.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2024

أتاحت وزارة التربية و التعليم رابط إلكتروني للإستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2024 وهذا الرابط سوف يوجهك إلى البوابة الإلكترونية لمديرية تربية محافظة الشرقية والتعرف على إعلان اعتماد النتيجة الرسمي ثم يمكنك الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة واستخراج بيان درجات لنتيجة المواد الدراسية بالتفصيل.

كما أوضحت الوزارة أن عدد الطلاب والطالبات الذين خاضوا امتحانات الشهادة الإعدادية من طلاب محافظة الشرقية يصل إلى 141,502 طالباً وطالبة، تم توزيعهم على 795 لجنة من 20 إدارة تعليمية لإداء الإمتحانات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالشرقية

أتاحت وزارة التربية والتعليم موقع بوابة التعليم الأساسي للاطلاع على نتائج صفوف النقل والشهادات من خلال الخطوات التفصيلية التالية: