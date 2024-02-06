“شوف اسمك دلوقتي وجبة فبراير” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة spa.gov.iq مظلتي

تعتبر منحة الرعاية الاجتماعية في العراق من اهم المنح المادية التي يتم تقديمها لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات، حيث إنها تشمل فوق الـ 2 مليون مواطن وأكثر يقومون بالتقديم عليها في إطار الحصول على الدعم التي تُطلقه الوزارة من وقت إلى أخر، مع مراعاة بأن الوجبة الجديدة لشهر فبراير، من المتوقع إطلاقها في الأيام القليلة المقبلة، حتى يتعرف عليها جميع المواطنين المتقدمين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكن بكل سهولة الإطلاع عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

ومن ثم يتم كتابة بيانات الدخول.

بعد ذلك يتم الذهاب إلى الصفحة التالية من المنصة.

وعليه يتم القيام بإدخال جميع البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية وجبة أخيرة

جاءت أهم شروط القيام بالتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي يتم إطلاقها في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-