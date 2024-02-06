“ألف مبروووك النجاح” نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2024 الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2024، حيث صرح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان أنه خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق الثلاثاء 6 فبراير 2024 اعتمد المستشار”مصطفى ألهم” محافظ الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول ، مشيراً غلى أن الوزارة كانت معتمة بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدبدية الترم الأول 2024 الأقصر…..

نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2024

وأشار الدكتور”خالد عثمان” الذي يشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى أنه سعيد بنتائج الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في الأقصر ، وأشاد بالمجهودات التي قامت بها القيادات التعليمية منذ بداية العام الدراسي حتى الإنتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأكد “عثمان” إلى أن النتائج سوف تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة،وتقدم سيادته بخالص التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم التوفيق في المراحل التعليمية المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 الأقصر

حيث يمكن للطلاب الإستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الأقصر، من خلال الرابط الالكتروني الخاص بالمحافظة أو من خلال اتباع الخطوات الآتية: