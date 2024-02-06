عاجل ورسميًا…تعلن «هيئة التقاعد الوطنية» عن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة وجبة فبراير 1445

صرحت هيئة التقاعد الوطنية في العراق بالإعلان عن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للأشخاص الذين حصلوا على التقاعد وذلك من خلال وجبة فبراير 2024، وذلك تبعًا للخطة التي قامت الهيئة بتنفيذها في عام 2023 الماضي، وأعلن محمد شياع رئيس مجلس الوزراء السوداني بأنه سيتم دعم فئة المتعاقدين ضمن هذه الخطة.

صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين

صرح ماهر حسين رشيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع المواطنين المحالين على المعاش وذلك ضمن وجبة فبراير 2024، وأشار أنه قد بلغت عدد القيود 5523 قيدًا، ويتم صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد الانتهاء من صرف الراتب التقاعدي ب 48 ساعة، ناشد جميع المواطنين المتقاعدين الجدد أنه سيتم إرسال رسالة نصية لهم ويتم التوجه إلى منافذ الصرف ليتم صرف الراتب الخاص بالمكافأة.

مجازات المواطنين المقصرين في عملهم

قامت الهيئة الوطنية في العراق بمعالجة حالة إيقاف صرف معظم الرواتب وتم ذلك في يوم الأحد الماضي، وتم الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سيتم إيقاف بعض الرواتب نتيجة تحديث البيانات الخاصة بالمتقاعدين، ورد رئيس الهيئة عما تم تداوله بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لحل هذا الموقف، وذلك قد وضعته الهيئة ضمن الإجراءات التي تقوم بالتسيير على المتقاعدين، وسوف يتم استلام الطلبات الخاصة بالمتقاعدين من خلال المواقع الإلكترونية ويتم معالجتها في خلال 72 ساعة، والعمل على مجازات المواطنين المقصرين في عملهم.

بيان عاجل من هيئة التقاعد في العراق

كشف ماهر حسين رشيد رئيس هيئة التقاعد عن ضبط حالات تزوير وبلغ عددهم 22 ألف حالة، لعدة أشخاص قاموا بتسلم رواتب بطريقة غير مشروعة ومخالفة للقانون، ونتيجة ذلك تم القبض على هؤلاء الموظفين المخالفين القانون وثبت تورطهم في مخالفات التزوير، وقد صرح رئيس هيئة التقاعد بأنه سيتم التنسيق مع الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، وأيضًا الجهات الرقابية التي تعمل على مكافحة الفساد، وسيتم الاعتماد عليهم في هذا الملف الذي تم الكشف عنه، وأعلن أيضًا أنه من اليوم الأول لتسلم المهام كان هناك تنسيق بين الهيئات العليا لمكافحة الفساد، والتي من خلالها تم القبض على هؤلاء الموظفين الذين قاموا بعملية التلاعب في مرتبات المتقاعدين، ومن بينهم بعض الموظفين في صندوق التقاعد، وأيضًا بعض الموظفين العاملين في الهيئة، وكذلك كان على رأسهم مدير تقاعد الأنبار السابق.