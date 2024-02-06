اربح أكثر من 100000 دولار برسالة فقط.. خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفي الاغا .. شروط الاشتراك وجوائز المسابقة

يمكنك معرفة خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، حيث يسعى المشاركون من مختلف البلدان العربية للبحث عن كيفية الانضمام إلى تحدي الأحلام، بهدف التسجيل في الفعالية والتنافس للحصول على إحدى الجوائز المغرية المُقدمة، حيث تبلغ قيمة جوائز مسابقة الحلم النقدية المتاحة مستويات كبيرة، حيث يمكن أن تصل الجائزة الرئيسية إلى مليون دولار، وهو محفز قوي لجذب المشاركين من جميع أنحاء العالم العربي.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للمشاركة في مسابقة الحلم 2024، يُرجى اتباع هذه الخطوات ، حيث جاء على النحو التالي.

يجب أولا أرسل رسالة نصية تحمل كلمة “Dream” بالإنجليزية أو “Rêve” بالفرنسية.

قم بإدخال رقم العضوية المرتبط ببلد إقامتك.

انقر على رمز “إرسال الآن”.

انتظر حينما يصلك سؤال، وقم بتقديم إجابتك.

انتظر بفارغ الصبر لتكتشف اسمك ضمن قائمة الفائزين في المسابقة.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للرغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم، هناك مجموعة من الشروط المحددة، وتشمل.

يجب أن تكون الدولة التي يقيم فيها المتسابق جزءًا من الدول المسجلة في قائمة العربية للمشاركة.

يتعين على المتسابق أن يكون على الأقل في سن الثامنة عشرة، دون تجاوز هذا العمر.

يتوجب على المشاركين قراءة وفهم القواعد واللوائح التي تُنفذ على أساسها المسابقة، مع الالتزام الكامل بها.

جوائز مسابقة الحلم 2024

بعد أن تعرفنا في السطور السابقة على شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وكيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 سوف نتعرف الآن على جوائز مسابقة الحلم 2024، حيث تنوعت أنماط الجوائز المُقدمة للفائزين في هذه المسابقة، حيث تشمل.

جائزة أسبوعية بقيمة تصل إلى 5000 دولار، ويتم توزيعها في نهاية كل أسبوع، تحديدًا يوم السبت.

مكافأة شهرية تصل قيمتها إلى 100000 دولار، ويتم تسليمها في أول خميس من كل شهر. المكافأة النقدية الرئيسية بقيمة تصل إلى مليون دولار، وتُمنح في منتصف شهر يونيو وفي الأيام الأخيرة من ديسمبر، بالتحديد يوم الخميس.

القناة التي تبث مسابقة الحلم 2024

تعرض المسابقة على القناة الرائجة MBC، وهي قناة ذات شهرة واسعة. يمكنك ضبط ترددها باستخدام التفاصيل التالية.