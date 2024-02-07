“حوت الإمكانيات”.. سعر ومواصفات هاتف iphone 15 Pro Max ايفون 15 برو ماكس من آبل أقوي هاتف لعام 2024.. السعر مفاجأة !!

يعد البحث عن مواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max أمراً مهماً للمستخدمين الراغبين في الاستثمار في أحدث التقنيات والمميزات التي يقدمها هذا الجهاز ويجب على المستخدمين أن يكونوا على دراية بالمواصفات الفنية والمميزات الجديدة التي تميز كل إصدار ليتمكنوا من اتخاذ القرار الصحيح وفقاً لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم الشخصية وجاءت مواصفات iPhone 15 Pro Max كالآتي.

سعر هاتف iPhone 15 Pro Max‏‏‏

من المتوقع أن يأتي iPhone 15 Pro Max بميزات مبتكرة وتقنيات متطورة مثل الشاشة الكبيرة والمتقدمة التي تعرض الألوان بدقة عالية ونسبة تباين ممتازة بالإضافة إلى كاميرا محسنة وأداء معالج قوي يتيح تجربة استخدام سلسة وسريعة، أما بالنسبة لأسعار الموديلات المتوفرة تتفاوت حسب السعة التخزينية والمواصفات الإضافية التي قد تكون متوفرة في بعض النماذج و لذا، يجب على المستخدمين مقارنة الأسعار والمميزات بعناية لاختيار النموذج الذي يناسب احتياجاتهم وميزانيتهم، وقد جاء السعر الرسمي للنسخة 256 جيجا بسعر 1200 دولار بينما للنسخة 512 جيجا بسعر 1400 دولار واخيرا للنسخة 1 تيرا بسعر 1600 دولار.

مواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max‏‏‏

هاتف iPhone 15 Pro Max يأتي بمواصفات مذهلة تجعله واحداً من أفضل الهواتف المتاحة في السوق. فيتمتع الجهاز بمعالج قوي من نوع Apple A17 Pro الذي يضمن أداءً سلساً وسريعاً لتلبية جميع احتياجات المستخدمين. كما تتميز شاشة الهاتف بحجم يصل إلى 6.7 بوصة، مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة وممتعة للمستخدمين. ويتميز iPhone 15 Pro Max بنظام كاميرات متقدم يشمل أربع كاميرات خلفية متنوعة، بما في ذلك الكاميرا الأساسية والتي تتمتع بمستشعر بحجم 24 ملم، بالإضافة إلى كاميرا داعمة للاتساع الفائق والمنظار المقربة وكاميرا TOF 3D LiDAR scanner. يحتوي الهاتف على كاميرات أمامية عالية الجودة لتمكين المستخدمين من التقاط صور شخصية مذهلة.

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