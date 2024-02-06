هتتابع كل جديد .. تردد قناة إكسترا نيوز الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية

يبحث الكثير عن تردد قناة إكسترا نيوز لمتابعة كل ماه هو جديد، حيث تعد قناة إكسترا نيوز ضمن سلسلة قنوات سي بي سي التي تأسست في عام 2011، وتعمل إكسترا نيوز على تقديم كل الأخبار الحصرية في كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، كما تقوم بعرض الأخبار بشكل مستمر دون توقف، وفي هذا المقال سنوضح كافة التفاصيل الخاصة بتردد القناة على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة إكسترا نيوز

يبحث الكثير على تردد القناة على هذا القمر الصناعي، ويمكن تحميلها على شاشتك من خلال البيانات التالية:

تردد قناة إكسترا نيوز على نايل سات HD

الخاصية القيمة القمر الصناعي نايل سات HD التردد 12303 الاستقطاب أفقي معدل الرمز 27500 التصحيح 5/6

تردد قناة إكسترا نيوز على نايل سات SD

يمكن التعرف على تردد قناة إكسترا نيوز من خلال القمر الصناعي نايل سات SD عن طريق التالي:

الخاصية القيمة القمر الصناعي ايل سات SD التردد 11785 الاستقطاب رأسي معدل الرمز 27500 التصحيح 5/6

تردد قناة إكسترا نيوز على عرب سات 2024

الخاصية القيمة القمر الصناعي عرب سات التردد 12687 الاستقطاب أفقي معدل الرمز 27500 التصحيح 3/4

أبرز البرامج التي تعرض على قناة إكسترا نيوز