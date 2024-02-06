تردد القنوات
هتتابع كل جديد .. تردد قناة إكسترا نيوز الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية
تردد قنوات الأخبار
يبحث الكثير عن تردد قناة إكسترا نيوز لمتابعة كل ماه هو جديد، حيث تعد قناة إكسترا نيوز ضمن سلسلة قنوات سي بي سي التي تأسست في عام 2011، وتعمل إكسترا نيوز على تقديم كل الأخبار الحصرية في كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، كما تقوم بعرض الأخبار بشكل مستمر دون توقف، وفي هذا المقال سنوضح كافة التفاصيل الخاصة بتردد القناة على جميع الأقمار الصناعية.
تردد قناة إكسترا نيوز
يبحث الكثير على تردد القناة على هذا القمر الصناعي، ويمكن تحميلها على شاشتك من خلال البيانات التالية:
تردد قناة إكسترا نيوز على نايل سات HD
|الخاصية
|القيمة
|القمر الصناعي
|نايل سات HD
|التردد
|12303
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الرمز
|27500
|التصحيح
|5/6
تردد قناة إكسترا نيوز على نايل سات SD
يمكن التعرف على تردد قناة إكسترا نيوز من خلال القمر الصناعي نايل سات SD عن طريق التالي:
|الخاصية
|القيمة
|القمر الصناعي
|ايل سات SD
|التردد
|11785
|الاستقطاب
|رأسي
|معدل الرمز
|27500
|التصحيح
|5/6
تردد قناة إكسترا نيوز على عرب سات 2024
|الخاصية
|القيمة
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|12687
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الرمز
|27500
|التصحيح
|3/4
أبرز البرامج التي تعرض على قناة إكسترا نيوز
|البرنامج
|الوصف
|الإعلامي
|الحقيقة
|برنامج حواري سياسي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، يناقش فيه أهم الأحداث والقضايا السياسية في مصر والعالم.
|أحمد موسى
|مانشيت
|برنامج إخباري يقدمه الإعلامي محمد عبد الله، يتناول أهم الأخبار والأحداث المحلية والعالمية.
|محمد عبد الله
|المواجهة
|برنامج حواري يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، يناقش فيه قضايا اجتماعية وثقافية واقتصادية.
|أحمد الطاهري
|مصر بتبني
|برنامج يقدمه الإعلامي عمرو أديب، يسلط الضوء على المشاريع القومية والتنموية في مصر.
|عمرو أديب
|هذا الصباح
|برنامج إخباري صباحي يقدمه الإعلامي معتز عبد الفتاح، يتناول أهم الأخبار والأحداث المحلية والعالمية.
|معتز عبد الفتاح
|مال وأعمال
|برنامج اقتصادي يقدمه الإعلامي محمد بركات، يناقش فيه أهم القضايا الاقتصادية في مصر والعالم.
|محمد بركات
|أحداث اليوم
|برنامج إخباري مسائي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، يتناول أهم الأخبار والأحداث المحلية والعالمية.
|أسامة كمال
|بنوك واستثمار
|برنامج اقتصادي يقدمه الإعلامي خالد ميري، يناقش فيه أهم القضايا المتعلقة بالبنوك والاستثمار.
|خالد ميري
|أونلاين
|برنامج يقدمه الإعلامي أحمد بشتي، يسلط الضوء على أهم الأخبار والمواد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
|أحمد بشتي