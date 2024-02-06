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هتتابع كل جديد .. تردد قناة إكسترا نيوز الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية

تردد قنوات الأخبار

reham hassanمنذ ساعتين
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تردد قناة إكسترا نيوز
تعرف على تردد قناة إكسترا نيوز على جميع الأقمار الصناعية

يبحث الكثير عن تردد قناة إكسترا نيوز لمتابعة كل ماه هو جديد، حيث تعد قناة إكسترا نيوز ضمن سلسلة قنوات سي بي سي التي تأسست في عام 2011، وتعمل إكسترا نيوز على تقديم كل الأخبار الحصرية في كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، كما تقوم بعرض الأخبار بشكل مستمر دون توقف، وفي هذا المقال سنوضح كافة التفاصيل الخاصة بتردد القناة على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة إكسترا نيوز

يبحث الكثير على تردد القناة على هذا القمر الصناعي، ويمكن تحميلها على شاشتك من خلال البيانات التالية:

تردد قناة إكسترا نيوز

تردد قناة إكسترا نيوز على نايل سات HD

الخاصيةالقيمة
القمر الصناعينايل سات HD
التردد12303
الاستقطابأفقي
معدل الرمز27500
التصحيح5/6

تردد قناة إكسترا نيوز على نايل سات SD

يمكن التعرف على تردد قناة إكسترا نيوز من خلال القمر الصناعي نايل سات SD عن طريق التالي:

الخاصيةالقيمة
القمر الصناعيايل سات SD
التردد11785
الاستقطابرأسي
معدل الرمز27500
التصحيح5/6

تردد قناة إكسترا نيوز على عرب سات 2024

الخاصيةالقيمة
القمر الصناعيعرب سات
التردد12687
الاستقطابأفقي
معدل الرمز27500
التصحيح3/4

أبرز البرامج التي تعرض على قناة إكسترا نيوز

البرنامجالوصفالإعلامي
الحقيقةبرنامج حواري سياسي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، يناقش فيه أهم الأحداث والقضايا السياسية في مصر والعالم.أحمد موسى
مانشيتبرنامج إخباري يقدمه الإعلامي محمد عبد الله، يتناول أهم الأخبار والأحداث المحلية والعالمية.محمد عبد الله
المواجهةبرنامج حواري يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، يناقش فيه قضايا اجتماعية وثقافية واقتصادية.أحمد الطاهري
مصر بتبنيبرنامج يقدمه الإعلامي عمرو أديب، يسلط الضوء على المشاريع القومية والتنموية في مصر.عمرو أديب
هذا الصباحبرنامج إخباري صباحي يقدمه الإعلامي معتز عبد الفتاح، يتناول أهم الأخبار والأحداث المحلية والعالمية.معتز عبد الفتاح
مال وأعمالبرنامج اقتصادي يقدمه الإعلامي محمد بركات، يناقش فيه أهم القضايا الاقتصادية في مصر والعالم.محمد بركات
أحداث اليومبرنامج إخباري مسائي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، يتناول أهم الأخبار والأحداث المحلية والعالمية.أسامة كمال
بنوك واستثماربرنامج اقتصادي يقدمه الإعلامي خالد ميري، يناقش فيه أهم القضايا المتعلقة بالبنوك والاستثمار.خالد ميري
أونلاينبرنامج يقدمه الإعلامي أحمد بشتي، يسلط الضوء على أهم الأخبار والمواد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.أحمد بشتي

 

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reham hassanمنذ ساعتين
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