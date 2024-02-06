البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات 3 إعدادي ظهرت استعلم الآن الف مبروك النجاح

مع البحث والاطلاع من قبل طلاب الشهادة الإعدادية عن النتائج وجد أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الخاصة بمحافظة الشرقية في مرحلتها الأخيرة وجاري رفعها والإعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات، والجدير بالذكر أنه من المتوقع الإعلان عن النتيجة صباح اليوم الثلاثاء أو غد الأربعاء، حيث شارفت إجازة منتصف العام على الإنتهاء ويستعد الطلاب مجدداً للفصل الدراسي الثاني والأخير لهذا العام، ولمزيد من التفاصيل حول نتائج الطلاب يرجى متابعة السطور المقبلة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الاستعلام عن النتيجة بواسطة الاسم عقب اعتمادها من محافظ الشرقية ممدوح غراب عن طريق البوابة الإلكترونية لنتائج الامتحانات هنا، خلال الأسبوع الحالي وفق التصريحات الصادرة من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية محمد رمضان.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم حديثه بأنه من المقرر إعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية اليوم الثلاثاء، أو صباح غد الأربعاء كحد أقصى، وذلك بعد الإنتهاء من جميع أعمال المراجعة الرصد وتقدير الدرجات.

الجدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية قد بلغ خلال العام الحالي 2024 للفصل الدراسي الأول 142 ألفاً و680 من الطلاب والطالبات في عدد 795 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق محافظة الشرقية.

خطوات الاستعلام عن النتائج

يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية الحصول على نتائجهم من خلال الإلتزام بالخطوات التالية: