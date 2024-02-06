“على الله تكون منهم” حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين فبراير 2024 ….ورابط مصر الرقمية للإستعلام

تتزايد عمليات البحث عن حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين فبراير 2024،بعدما بدأت يتردد في عدد من المواقع الالكترونية وصفحات الفيس بوك، ومع الحالة الاقتصادية السيئة التي يمر بها عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، حيث يتمنى عدد كبير من المواطنين أن يكون الخبر حقيقي ، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف على حقيقة هذا الخبر من عدمه، ورد وزارة التموين والتجارة الداخلية على هذه الأخبار المتداولة….

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين فبراير 2024

ورصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار التي يتم تداولها بشأن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024، لتؤكد أن الأخبار التي يتم تداولها خلال الأيام الأخيبرة ليس لها أي أساس من الصحة، ولا يجب الإنسياق وراء مثل هذه الشائعات التي تتسبب في احداث حالة من الجدل بين المواطنين، وأشار المصيلحي خلال حديث له على قناة مصر الرقمية أن الوزارة في حالة الإعلان عن مثل هذه القرارات سوف تعلن على صفحتها الرسمية على الإنترنت .

الفئات المستحقة لإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وتلقى “المصيلحي” اتصال هاتفي من إحدى المواطنين يتسائل فيه عن الفئات المستحقة لإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين ، وأشار المصيلخي إلى أن الوزارة سوف تختار الفئات الأولى بالرعاية وهم: