اشحن دلوقتي.. طريقة شحن شداد ببجي 24 بخطوات موثوقة من خلال الـ ID

تعد شداد ببجي 24 واحدة من أكثر ألعاب الفيديو انتشارًا، ذلك لما تمتلك من قاعدة شعبية عريضة، فلقد أصبحت تمتلك أكثر من 500 لاعب من مختلف دول العالم، والشداد هي عملة افتراضية تمكن اللاعب من استعمالها في كافة عمليات الشراء للعناصر المتعددة داخل اللعبة، كالأسلحة والحقائب والسيارات، وغيرها من العناصر التي تساعد اللاعب في الوصول إلي مستويات متقدمة داخل اللعبة.

طريقة الشحن من خلال الموقع الرسمي

يمكنك القيام بشحن شداد ببجي عن طريق الموقع الرسمي بتنفيذ مجموعة من الخطوات، التي تتمثل فيما يلي:

الولوج إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي من هنا.

اضغط على أيقونة شحن.

انتقل إلى المعرف الخاص بك.

حدد كمية الشدات اللازم شحنها.

قم بتحديد قيمة السداد المطلوبة.

انقر على زر شراء.

طريقة شحن ببجي شداد عن طريق ID

بإمكانك أيضًا القيام بشحن يفحص من خلال ID، وذلك باتباع مجموعة من التعليمات، نوضحها كالتالي:

قم بالتوجه إلى موقع ببجيمن هنا.

قم بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بحساب المستخدم.

أدخل العنوان الإلكتروني الخاص بك أو ID.

حدد طريقة الدفع المناسبة.

انتظر قليلًا لحين يتم إرسال رسالة على الموقع تتضمن الكود الخاص بتفعيل الشداد والبطاقات اللازمة.

ارجع إلى الموقع الرسمي لإدخال الرمز المتعلق بتعريف الطالب.

قم بتعبئة كود البطاقة.

تحقق من الهوية الوطنية بإدخال الحروف والأرقام.

وستظهر الشدات في الحساب الخاص بك.

كيفية استرداد هدايا شداد ببجي 24

سنوضح فيما يلي الطريقة التي يمكن من خلالها استرداد هدايا شداد ببجي، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات والتعليمات اليسيرة تتمثل في الآتي: