نازل بسرعة الصاروخ واللي عاوز يشبك هيطير من الفرحة .. انهيار حاد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 .. بكام دلوقتي عيار 24,21,18,14 في محلات الصاغة المصرية

يمكنك معرفة سعر الذهب اليوم، تشغل قضية التعرف على أسعار الذهب حيزًا كبيرًا في حياة الكثيرين يوميًا، خاصة بعد التذبذبات الغير متوقعة في الأونة الأخيرة، يأتي هذا نظرًا للأهمية الواسعة التي يحملها الذهب في مجموعة متنوعة من الصناعات والتطبيقات، سواء كعنصر زخرفي أو وسيلة لتخزين القيمة، نظرًا لأهميته للعديد من الأفراد، سنقدم لكم فيما يلي، بشكل متميز أسعار الذهب بمختلف وحداته في 6 فبراير 2024، في منتصف جلسات التداول اليوم، تابعوا معنا للمزيد من التفاصيل

سعر الذهب اليوم 6 فبراير 2024

تم تسجيل سعر الذهب بعيار 24 اليوم نحو 4057 جنيه مصري.

في حين سجل سعر الذهب بعيار 21 نحو 3550 جنيه مصري.

وعيار 18 نحو 3043 جنيه مصري.

بينما بلغ سعر الذهب بعيار 14 حوالي 2300 جنيه مصري.

وبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 28000 جنيه مصري.

وسجل سعر الجنيه بعيار 24 نحو (2،243.10) ريال سعودي.

سعر الذهب الآن

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا خلال اليومين الأخيرين، بعد الزيادات التي سجلها المعدن الثمين منذ أكتوبر الماضي نتيجة التوترات الناجمة عن الأحداث في قطاع غزة، ووصل سعر الجرام إلى 3500 جنيه، بينما وصل سعر الذهب بعيار 14 إلى حوالي 2300 جنيه.

ما هو الوقت المناسب للاستثمار في الذهب؟

أوجز بعض الخبراء أن المستثمرون يقومون بشراء الذهب لتنويع مخاطر التداول، حيث يرى البعض أن سوق الذهب، مثل أسواق أخرى، تتعرض للمضاربة والتقلبات، ويعتبرون المعادن الثمينة مأمونة للاستثمار وأكثر ربحية، يوضحون أن الوقت المناسب لشراء الذهب هو عندما ينخفض سعره بنسبة تتجاوز 10%، ويحثون على تجنب الشراء إذا ارتفع سعره بأكثر من 15% مقارنة بمتوسط سعر ستة أشهر وثلاثة أشهر.