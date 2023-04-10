خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 2023

تعد المكرمة الملكية السامية من أهم المبادرات التي يتم إطلاقها سنوياً في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تقديم الدعم المالي للمحتاجين وتحسين معيشتهم. وتأتي هذه المبادرة كتعبير عن الاهتمام والتضامن الاجتماعي الذي يتمتع به الملك والحكومة تجاه أبناء الوطن. ويسعد الفريق العامل على إدارة هذه المشروعات الإجتماعية، بأن يعلن للمواطنين الأعزاء عن فتح باب التسجيل لطلبات المكرمة الملكية السامية لهذا العام ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

المكرمة الملكية

يمكنك الاستعلام عن مكافأة رمضان بعد إيداعها لمستحقي الضمان الاجتماعي وتوزيعها في منتصف الشهر الكريم من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:

يجب عليك أولاً زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختر الخدمات الإلكترونية بعد ذلك.

بعد ذلك حدد Royal Honors Inquiry.

ثم يتم إدخال السجل المدني أو رقم الطلب.

يتبع إدخال رمز التحقق المرئي.

اضغط على أيقونة “استفسار” بعد ذلك.

يتم عرض جميع المعلومات الخاصة باستلام الجائزة بالقرب من النهاية.

شروط صرف مكرمة رمضان 1444

من أجل المساعدة في الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها الأمة نتيجة التطورات التي تشهدها المملكة وفق رؤية المملكة 2030 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تاريخ الملك سلمان بن شرف عبد العزيز ينزل على العائلات السعودية.

ولمساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر السعودية تم الإعلان عن توزيع النعمة اليوم أو 4-5-2023 بشرط أن يتم ذلك خلال ساعات. كما أفادت الوزارة بأن قيمة النعمة لن تتجاوز 3000 ريال سعودي.

يجب استيفاء الشروط التالية من أجل الاستفادة من فضل رمضان على النحو المنصوص عليه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: