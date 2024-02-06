أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وجبة فبراير 2024 عبر منصة مظلتي

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وجبة فبراير 2024، وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتحديداً النساء وكبار السن، وخلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وجبة فبراير 2024…

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وجبة فبراير 2024

حيث تسعى الحكومة العراقية على توفير الدعم والحياة الكريمة لعدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدول العربية، وخلال الساعات الأخيرة أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن رفع أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وجبة فبراير 2024 على الموقع الرسمي للوزارة أو على منصة مظلتي وذلك حتى يتمكن المواطنين من الإستعلام عن الكشوفات دون الحاجة إلى الخروج من المنزل،وأكد وزير العمل العراقي أن الوزارة من المثرر أن تعلن خلال الأيام المقبلة عن أسماء الدفعة الجديدة، مضيفاً إلى أن الوزارة مازالت مستمرة في استقبال طلبات المواطنين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، إلا أن الوزارة لم توافق إلا على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط الآتية:

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

ألا يكون غادر العراق على الأقل لمدة 6 أشهر.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل سن المتقدمات عن 25 عام ولا يزيد عن 55عام.

كما يجب ألا يكون المتقدم من أصحاب الأملام والأصول.

الا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الأيواء.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية