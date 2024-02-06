رابط وخطوات تحضير الدروس منصة مدرستي 1445 والخدمات المتاحة عبر schools.madrasati

أعلنت منصة مدرستي، البوابة التعليمية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، عن تحديثات جديدة في خدمة إعداد الدروس للمعلمين، لتكون الآن أكثر مرونة وسهولة؛ وتشمل التغييرات الجديدة إمكانية إعداد الدرس مرارًا وتكرارًا، والاستفادة من الدروس التي تم إعدادها من قبل معلمين آخرين، بالإضافة إلى إمكانية مراجعة حالات إعداد الدرس من صفحة الجدول الدراسي، وإنشاء واجب أو اختبار أو نشاط أثناء إعداد الدرس.

خطوات تحضير الدروس منصة مدرستي

حددت منصة مدرستي خطوات تحضير الدروس للمعلمين، ويمكن القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع منصة مدرستي.

تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

من الصفحة الرئيسية، اختر الجدول الدراسي.

حدد الحصة التي ترغب في إعدادها.

انقر على أيقونة “قم بإعداد الدرس الآن”.

إذا كنت ترغب في تحضير أكثر من حصة في نفس الوقت، انقر على الفصل الأول، والثاني، والثالث، وهكذا.

بعد ذلك، قم بتجميع المعلومات التي تم تحديدها في الفصول في قائمة الإعداد الخاصة بالدرس.

يمكنك تحديد المسار التعليمي المناسب واختيار ما إذا كنت ترغب في جعل الدروس متزامنة أو غير متزامنة.

انقر على “تهيئة”، ثم اختر “إدراج” لإضافة الصور أو الملفات أو المقاطع الصوتية.

يمكنك أيضًا إضافة المفردات الجديدة والسابقة في الخانة المخصصة.

كتابة تعليمات المعلم للطلاب كخطوة نهائية في تحضير الدرس.

أخيرًا، انقر على “حفظ التحضير” لحفظ ترتيب الدروس ومعلوماتها.

يمكنك الآن نسخ هذا التحضير لاستخدامه في دروس أخرى إذا كنت بحاجة إليه مرة أخرى.

خدمات منصة مدرستي

تقدم منصة مدرستي مجموعة واسعة من الخدمات للطلاب والمعلمين على حد سواء، وتتمثل تلك الخدمات من خلال طريقة تحضير الدرس في المنصة، النقاط التالية: