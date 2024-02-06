حقيقة صرف 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين للأسرة الواحدة و200 جنيه للأسرتين و300 جنيه لـ3 أسر

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية يثير الجدل إضافة مبلغ 100 جنيه على بطاقات التموين حيث يعود هذا القرار إلى تداعيات الأوضاع السياسية المضطربة والصراعات المستمرة في الدول المجاورة تتزايد تكاليف الحياة بشكل ملحوظ مما يؤثر سلبا على الأسر المصرية حيث يعاني الكثيرون من صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

حقيقة صرف 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين

وزارة التموين المصرية تدخل على خط تفنيد الجدل الذي اندلع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين المستفيدين والمواطنين بخصوص الخدمات التموينية التي توفرها لسد احتياجات الفقراء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكدت الوزارة أن الأخبار المتداولة بشأن إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة لتهدئة الأوضاع وتفادي انتشار الشائعات التي قد تؤثر سلباً على استقرار السوق وثقة المستهلكين.

ترى الوزارة أن هذه الشائعات قد تكون ناتجة عن التوترات الاقتصادية وعدم اليقين التي يعيشها الناس وتؤكد على ضرورة التعاون مع المواطنين لتحقيق الشفافية وتبادل المعلومات الدقيقة حتى يتسنى للجميع فهم الوضع الحالي بشكل أفضل.

موعد صرف المقررات التموينية لعام 2024

تقدمت وزارة التموين بالشكر والتقدير لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تنتج عن الصراعات والحروب الأخيرة وأكدت الوزارة أن هذه الظروف الصعبة أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل وأعلنت الوزارة أنه سيتم صرف الدعم التمويني لشهر فبراير في اليوم الأول من هذا الشهر لعام 2024 وستتمثل هذه المساعدة في توفير دعم تمويني إضافي لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجا من خلال استلام المقررات التموينية.