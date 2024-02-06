” شوف اسمك “خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والمستندات المقدمة

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، تعتبر الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق لعام 2024 من بين البرامج الحيوية التي تستند على تلبية احتياجات الأُسر المحتاجة في البلاد، يُعد برنامج “مظلتي” واحدًا من الوسائل الرئيسية للاستعلام عن هذه البرامج، حيث تقدمه الحكومة العراقية من خلال هذه المنصة التي توفر وصولًا مباشرًا إلى جميع الخدمات المتاحة.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تقدم الحكومة العراقية خدمة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الواجبة التقديم في العام 2024 عبر منصة “مظلتي”، المنصة الرسمية التابعة للحكومة، يعتبر هذا الخدمة الحكومية جزءًا من مجموعة الخدمات التي يستفيد منها عدد كبير من الأفراد المستحقين لها، للقيام بعملية الاستعلام عن هذه الخدمة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى منصة “مظلتي” وتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي على المنصة.

الانتقال إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

النقر على زر “الرعاية الاجتماعية” المتواجد على الصفحة الرئيسية للمنصة.

اختيار نوع الاستعلام، واختيار أيقونة “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للشهر الحالي”.

إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، اسم العائلة، وأي معلومات أخرى مطلوبة.

مراجعة الكشوفات المتاحة.

النقر على زر التحميل لاستعراض الكشوفات.

بعد اكتمال عملية التحميل، البحث عن اسمك ضمن الأسماء المقبولة.

التأكد من صحة جميع المعلومات المتاحة أمامك.

النقر في النهاية على خانة الاستعلام لإكمال العملية بنجاح.

المستندات المقدمة للرعاية الاجتماعية

يتعين على المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية من الحكومة العراقية تقديم عدة وثائق رسمية لضمان سهولة ويسر عملية التقديم، تشمل هذه الوثائق:

يتعين على المتقدم تقديم نسخة من بطاقة التموين الخاصة به، والتي تعد إحدى الوثائق الرئيسية التي تثبت الحالة الاقتصادية للفرد.

يجب على المتقدم تقديم نسخة من بطاقته الشخصية الصادرة عن السلطات المختصة، والتي تثبت هويته وتحديد معلوماته الأساسية.

يتوجب على المتقدم تقديم مستند يثبت دخله الشهري، مثل إفادة رسمية بالدخل أو شهادة راتب إذا كان يعمل، بهدف تقديم صورة واضحة عن الوضع المالي للفرد.

يجب على المتقدم تقديم نسخة من سجله المدني العراقي، والذي يحتوي على معلومات حيوية مثل تاريخ الميلاد والزواج وغيرها، لضمان تحديد الأهلية والاحتياج الاجتماعي.

بتقديم هذه الوثائق، يمكن للمتقدم ضمان أنه قدم جميع المعلومات الضرورية للحصول على الرعاية الاجتماعية بسهولة وفعالية.