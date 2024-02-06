مبروكـ 3 اعدادي ⭕️..نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه 2024 علي موقع نذاكر natiga.nezakr.net

ظهرت منذ دقائق نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه 2024 بعد أن تم أعتمادها من قبل محافظ الشرقية، حيث أن نتيجة الشهادة الأعدادية يتم أعتمادها من قبل المحافظ لكل محافظة وليس من قبل وزارة التربية والتعليم، ويهتم الطلاب وكافة الأهالي بتلك السنة الدراسية خاصةً، حيث أنها تنقلهم الي مرحلة دراسية أعلي طبقاً لدرجاتهم في تلك السنة، فهناك من يلتحق بالمدارس الثانوية العامة والبعض الأخر بالمدارس الفنية التجارية، وايضاً هناك مدراس تكنولوجية حديثة.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه 2024

تم الأعلان رسمياً عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه 2024 علي موقعي نذاكر ونتيجتي وهما موقعان حصلا علي حقوق نشر النتيجة للطلاب، وسنقدم لكم في موقعنا الأخباري البديل، طريقة الحصول علي نتيجة الشهادة الأعدادية بمحافظة القليوبية:

عليك التوجه الي موقع نذاكر من خلال الضغط هنا

نقوم بأختيار نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة القليوبية 2024

ثم سيظهر لنا صفحة يمكننا منها البحث عن النتيجة بطرق مختلفة مثل الأسم ورقم الجلوس والأدارة التعليمية أو المدرسة

بعد أختيار طريقة أظهار النتيجة نقوم بادخال رقم الجلوس أو الأسم

ستلاحظ ظهور النتيجة بتفاصيل درجات المواد

درجات مواد الشهادة الأعدادية بكافة المحافظات 2024

الشهادة الأعدادية في مصر تنقسم الي فصلين دراسيين، كل فصل دراسي به 140 درجة من 5 مواد دراسية، درجة النجاح في الشهادة الأعدادية هي الحصول علي نصف الدرجة في أي مادة من المواد التالية، واليك تفاصيل درجات المواد: