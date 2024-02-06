نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf بالرقم الامتحاني في عموم المحافظات عبر results.mlazemna

بعد أن ينتهي الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات الخاصة بهم، نجدهم يتساءلون عن مواعيد إعلان النتيجة عليهم واعتمادها بشكل رسمي، ومن ضمن الطلاب الذين يبحثون عن النتيجة بالعراق الآن هم طلاب الثالث المتوسط، حيث البحث قائم عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول وكيفية استخراجها بمجرد أن يتم إتاحتها للطلاب للاستعلام، وبتقرير اليوم نوضح لكم أخبار النتائج ومتى تُتاح للطلاب؟

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

سبق أن حددت التربية العراقية موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق، بل وأدى الطلاب والطالبات الامتحانات بالفعل، وهم في انتظار النتيجة الآن، ويُذكر أن النتيجة لم يتم إتاحتها بعد، ولكن بالعادة يُختبر الطلاب، ثم تقوم المحافظات بتصحيح أوراق الطلبة ورصدها للرفع وإتاحتها على موقع نتائجنا، حيث واحدًا من المواقع الرسمية التي تقوم بإتاحة نتيجة الطلاب عليها، ويوجد أيضًا موقع ناجح وموقع وزارة التربية العراقية وجميعها مواقع معتمدة لإعلان نتائج الطلاب.

والجدير بالذكر أن النتيجة تكون خاصة بكل محافظة على حدى، حيث تُعلن تدريجيًا بصورة ملف pdf، وذلك لكل محافظة دون الأخرى، حتى لو أن النتيجة ظهرت دفعة واحدة، إلا أنه يكون مخصص لكل محافظة ملف خاص بجميع المدارس بها.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

النتائج للدور الأول لهذا العام لم يتم إتاحتها بعد، ولكن فور إعلانها على الطلاب في المحافظات، سيكون متاح الاستعلام كما يلي: