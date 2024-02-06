بالزيادة الجديدة.. المالية تكشف سلم رواتب المتقاعدين بزيادة 100 ألف

أطلقت وزارة المالية العراقية، رواتب المتقاعدين لجميع المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق، حيث إن هذا التمويل جاء بقيمة الزيادة الجديدة المقرة من قبل مجلس الوزراء العراقي، على أن تم تعديل سلم رواتب الجديد لجميع المستفيدين من هذه الرواتب، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليه الجميع.

سلم رواتب المتقاعدين بزيادة 100 ألف

حددت وزارة المالية سلم رواتب المتقاعدين الجديدة بزيادة بلغت نحو 100 ألف دينار عراقي، وفقًا للأتي:-

أن يحصل المستفيد المتقاضى الـ 400 ألف على راتب 500 ألف دينار.

كما أن المتقاضي 350 ألف يكون راتبه بعد الزيادة 500 ألف دينار.

إضافة إلى أن المستفيد الذي يحصل على راتب قدره 625 ألف يكون بعد الزيادة 725 ألف دينار عراقي.

على أن يبلغ راتب المستفيد المتقاضي 850 ألف على راتب قيمته 950 ألف دينار عراقي.

استكمال إجراءات توزيع رواتب فبراير 2024

وأكدت وزارة المالية، أنه تم استكمال جميع الإجراءات الخاصة بتوزيع رواتب شهر فبراير 2024، وتتم عمليات الصرف من مختلف المنافذ المؤهلة لذلك سواء كان مصرفي الرافدين والرشيد، أو عبر المنافذ الإلية المنتشرة على مستوى دولة العراق، مع العلم أنه في حالة وجود أي عقبات أو مشاكل يتم التواصل مع إدارة المصرف للعمل على حلها في حال.