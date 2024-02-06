صرف معاشات تكافل وكرامة بزيادة جديد تصل 15% تعرف علي التفاصيل وزارة التضمان الاجتماعي

اكتشف مواعيد زيادة معاشات تكافل وكرامة من خلال البحث الذي يجريه العديد من المواطنين حيث يتطلعون إلى الحصول على معلومات حول المواعيد المقررة لزيادة معاشات تكافل وكرامة يأتي هذا الاهتمام عقب الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، والتي شملت رفع نسبة المعاشات بنسبة 15% وذلك نتيجة لتصاعد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في هذا السياق قدمت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن المعاشات ومواعيد الزيادة عبر موقعها الرسمي وسنقدم لكم من خلال موقعنا بوابة البديل التوضيحات اللازمة حول هذا الأمر والتفاصيل الهامة تابعونا للمزيد من المعلومات.

صرف معاشات تكافل وكرامة بزيادة جديد تصل 15%

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع معاشات تكافل وكرامة ابتداءا من اليوم الخامس عشر من كل شهر من التقويم الميلادي وبناء على ذلك يتم تحديد موعد الصرف للشهر المقبل يوم الخميس الموافق الخامس عشر من فبراير عام 2024 وذلك عبر مكاتب البريد في جميع المحافظات وأجهزة الصراف الآلي في البنوك.

وكان الرئيس قد أعلن في سبتمبر الماضي عن زيادة نسبة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة إجمالية تبلغ 4.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة ويستفيد من هذه الزيادة نحو 5 ملايين أسرة وبذلك يصل حجم الزيادة الإجمالية منذ إبريل 2023 إلى 40% ومن المقرر تنفيذ زيادة جديدة في يوليو من العام الحالي بمناسبة بداية العام المالي الجديد.

شروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة

قامت الحكومة بتوفير معاشات تضامن وكرامة للعمال غير النظاميين والفئات ذات الدخل المنخفض بهدف مساعدتهم خلال الظروف الاقتصادية الصعبة ولضمان استحقاق المعاش وضعت الحكومة شروط تحتاج إليها المتقدمين وتشمل ما يلي:

عدم امتلاك أي منشأة سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.

عدم وجود دخل شهري ثابت للأسرة أو استفادة من معاش تأميني أو مساعدات أخرى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

إذا كان معيل الأسرة يحصل على راتب أقل من الحد الأدنى للأجور.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

تأتي هذه الشروط بهدف ضمان أن يتم تقديم المعاشات لأولئك الذين هم في أشد الحاجة إليها وتوفير الدعم الاجتماعي للفئات ذات الدخل المنخفض بهدف تعزيز استقرارهم المالي وتحسين رفاهيتهم الاجتماعية.