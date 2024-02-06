أعرف نتيجتك بالدرجات.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2024 وتوزيع درجات الترم الأول

تترقب طلاب محافظة الأقصر بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2024، عندما تُعلن درجات الامتحانات، يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للمحافظة، يتيح هذا النظام للطلاب الوصول إلى نتائجهم قبل نشرها في المدارس، يرغب الطلاب في الحصول على رابط مباشر لنتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الأقصر 2024، ويمكنهم ذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للمحافظة والبحث عن نتائج دور يناير 2024، يتيح هذا الرابط للطلاب الوصول الفوري إلى نتائجهم قبل أن تُعلن في المدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2024

يتوقع نشر نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة الأقصر في غضون ساعات، بينما قد لم تُعلن بعض المحافظات الأخرى عن نتائج امتحانات الترم الأول بعد، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الترم الأول قبل بداية الترم الثاني، للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة الأقصر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى رابط بوابة محافظة الأقصر.

اختر قسم نتائج الصف الثالث الإعدادي.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

انقر على زر “عرض النتيجة”.

ستظهر نتيجة الامتحانات للطالب.

بمجرد اعتماد المحافظة لنتائج الامتحانات، سيتم نشر رابط النتيجة على البوابة الإلكترونية، مما يتيح للطلاب الوصول الفوري إلى نتائجهم.

توزيع درجات الامتحانات الترم الأول

نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الأقصر، حيث يتم نشر رابط الاستعلام عن النتيجة على الصفحة الرسمية للمحافظة على فيس بوك، فور نشر النتائج، يمكن للطلاب الوصول إلى درجاتهم عبر البوابة الإلكترونية، كما يتوفر إعلان النتائج في المدارس في اليوم التالي، تتضمن كشوف النتائج اسم الطالب أو الطالبة، ورقم الجلوس، إضافة إلى درجات مواد الترم الأول، يتم توزيع درجات الامتحانات كالتالي:

مادة اللغة العربية: 40 درجة، ويعتبر النجاح من 20 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة، ويعتبر النجاح من 15 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة، ويعتبر النجاح من 10 درجات.

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة، ويعتبر النجاح من 10 درجات.

مادة الرياضيات: 30 درجة، ويعتبر النجاح من 15 درجة.

تبلغ الدرجة الكلية 140 درجة، حيث يعتبر النجاح في نهاية العام من 280 درجة.