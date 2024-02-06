المشمولين بالرعاية الاجتماعية ملفات بي دي اف علي منصة مظلتي العراقية .. تحميل اسماء الوجبة الاخيرة

يسعى العديد من المواطنين في العراق إلى الحصول على الدعم الاجتماعي الضروري من أجل تأمين الحياة الكريمة وتلبية احتياجاتهم الأساسية تستقبل الوزارة العراقية للشؤون الاجتماعية طلبات المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم بغرض تحسين مستوى دخلهم خصوصا للأسر التي تعاني من صعوبات مالية نتيجة لعدم توفر فرص عمل مستقرة.

تعتبر الرعاية الاجتماعية خطوة هامة في تعزيز المستوى المعيشي للمواطنين في العراق وذلك خصوصاً في ظل التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم يتمكن المواطنون العراقيون من الوصول إلى رابط يتيح لهم تقديم طلبات للحصول على الدعم الاجتماعي والاطلاع على شروط الاستحقاق للاستفادة منه.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية ملفات بي دي اف

للتأهل للحصول على الرعاية الاجتماعية يتوجب على المتقدمين تحقيق مجموعة من الشروط الأساسية، وتشمل هذه الشروط:

أولا يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية كما ينبغي أن تتألف أسرته من أربعة أفراد على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك يتوجب على المتقدم أن يتراوح عمره بين 18 و60 سنة في حالة الذكور وبين 15 و55 سنة في حالة الإناث.

يتوجب أيضا على المتقدم أن لا يمتلك أي أصول وأن يكون غير مشمول بأي نظام تأمين صحي أو اجتماعي بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون مسجلا لدى دائرة الشؤون الاجتماعية.

من ناحية أخرى يجب أن يكون المتقدم جزءًا من الأسر المحتاجة وأن يكون دخله الشهري ضعيفا بما يؤهله للاستفادة من الدعم الاجتماعي بشكل مناسب.

من خلال تلك الشروط يتم ضمان تقديم الرعاية الاجتماعية لأولئك الذين هم في أشد الحاجة إليها وتوفير الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض بهدف تعزيز استقرارهم وتحسين رفاهيتهم الاجتماعية.

تحميل اسماء الوجبة الاخيرة

للحصول على معلومات حول الرعاية الاجتماعية يتم توفير رابط مخصص على منصة مظلتي ويمكن للمواطنين الاستعلام من خلاله باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى تتضمن التوجه إلى منصة مظلتي من خلال الرابط المخصص حيث يتاح للمستخدم اختيار هيئة الرعاية الاجتماعية التي يود الاستفسار عنها.

من خلال هذه الهيئة يمكن تحديد الأشخاص المستحقين للدعم لعام 2024 بما في ذلك تحديد رقم الوجبة التي ينتمون إليها حيث يتم تحديد الوجبة السابعة في هذه الحالة.

بعد تحديد هذه المعلومات يطلب من المستخدم كتابة جميع البيانات المطلوبة بما في ذلك تحديد المحافظة ذات الصلة بالمستفيدين.

بعد ذلك يمكن للمستخدم النقر على زر “عرض كشوفات أسماء المستفيدين” وتحميلها للحصول على قائمة الأشخاص المستحقين للدعم في المحافظة المعنية.

توفر هذه العملية وسيلة سهلة وفعالة للمواطنين للحصول على المساعدة الاجتماعية التي يحتاجونها حيث يمكنهم الوصول بسهولة إلى المعلومات الضرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة ويسر عبر منصة مظلتي.