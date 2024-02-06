متاح الأن.. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2024 ترم اول برقم الجلوس علي موقع نذاكر natiga.nezakr.net

ظهرت منذ دقائق نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2024 ترم اول التي أنتظرها العديد من الطلاب والأهالي، حيث تم أعتمادها من قبل محافظ الشرقية، ثم تم الأعلان عنها رسمياً علي موقع نذاكر ونتيجتي، ويهتم كل الأهالي والطلاب بذلك العام الدراسي وذلك لانها سنة تحدد المرحلة الأنتقالية التالية فهناك العديد من الطلاب ينتقلون من ذلك العام الدراسي الي الثانوية العامة، أو المدارس الصناعية أو المدراس التجارية أو المدارس التكنولوجية وسنستعرض معكم في موقعنا الأخباري البديل كافة التفاصيل عن طريقة الحصول علي النتيجة

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2024 ترم اول

تم الأعلان عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2024 ترم اول علي موقع نذاكر، وهو الموقع المختص بعرض نتائج الطلاب في مرحلة الشهادة الأعداديه، حيث أنه يمكنك الحصول علي النتيجة من خلال أتباع تلك الخطوات البسيطة:

التوجه الي موقع نذاكر التعليمي من خلال الضغط هنا

القيام بالضغط علي نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الأول

نقوم باختيار طريقة البحث عن النتيجة بالأسم أو رقم الجلوس أو الأدارة أو المدرسة

نقوم بادخال أي من تلك البيانات التي تم ذكرها في الحقل الذي سيظهر لك

نقوم بالضغط علي زر الأستعلام عن النتيجة

ستلاحظ عرض صفحة النتيجة بكافة التفاصيل

توزيع درجات الطلاب في الشهادة الأعدادية

يتم تقسيم درجات الطلاب الي قسمين، كل قسم هو فصل دراسي يتكون من 5 مواد مجموع درجاتهم هو 140 درجة ومثله في الترم الثاني، ليتم توزيع درجات المواد كالتالي: