متاح الأن.. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2024 ترم اول برقم الجلوس علي موقع نذاكر natiga.nezakr.net
ظهرت منذ دقائق نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2024 ترم اول التي أنتظرها العديد من الطلاب والأهالي، حيث تم أعتمادها من قبل محافظ الشرقية، ثم تم الأعلان عنها رسمياً علي موقع نذاكر ونتيجتي، ويهتم كل الأهالي والطلاب بذلك العام الدراسي وذلك لانها سنة تحدد المرحلة الأنتقالية التالية فهناك العديد من الطلاب ينتقلون من ذلك العام الدراسي الي الثانوية العامة، أو المدارس الصناعية أو المدراس التجارية أو المدارس التكنولوجية وسنستعرض معكم في موقعنا الأخباري البديل كافة التفاصيل عن طريقة الحصول علي النتيجة
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2024 ترم اول
تم الأعلان عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2024 ترم اول علي موقع نذاكر، وهو الموقع المختص بعرض نتائج الطلاب في مرحلة الشهادة الأعداديه، حيث أنه يمكنك الحصول علي النتيجة من خلال أتباع تلك الخطوات البسيطة:
- التوجه الي موقع نذاكر التعليمي من خلال الضغط هنا
- القيام بالضغط علي نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الأول
- نقوم باختيار طريقة البحث عن النتيجة بالأسم أو رقم الجلوس أو الأدارة أو المدرسة
- نقوم بادخال أي من تلك البيانات التي تم ذكرها في الحقل الذي سيظهر لك
- نقوم بالضغط علي زر الأستعلام عن النتيجة
- ستلاحظ عرض صفحة النتيجة بكافة التفاصيل
توزيع درجات الطلاب في الشهادة الأعدادية
يتم تقسيم درجات الطلاب الي قسمين، كل قسم هو فصل دراسي يتكون من 5 مواد مجموع درجاتهم هو 140 درجة ومثله في الترم الثاني، ليتم توزيع درجات المواد كالتالي:
- اللغة العربية يتم تصحيحها من 40 درجة
- اللغة الأنجليزية والرياضيات 30 درجة لكل مادة
- مادتي الدراسات والعلوم 20 درجة لكل مادة