” بزيادة 100 الف “.. موعد صرف رواتب المتقاعدين والموظفين في العراق لشهر” مارس 2024 ” بالزيادة الجديدة مبارك للجميع !!

أعلنت وزارة المالية العراقية عن إجراء تعديلات هامة في سلم رواتب المتقاعدين والموظفين في البلاد، وتؤكد على أهمية أن يكون الجميع على علم بالتغييرات الجديدة التي حدثت لضمان استحقاقاتهم الصحيحة و تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين أوضاع العمال والمتقاعدين وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الأخبار المتداولة حول زيادات في الرواتب للجميع، إلا أنه يجب علينا أن نتعامل مع هذه الأخبار بحذر وننتظر تأكيدات رسمية من الجهات المختصة.

حقيقة زيادة سلم رواتب المتقاعدين والموظفين بالعراق

نعم تشهد العراق تحولاً إيجابياً ملحوظاً في سياسة رواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث تمت زيادة الرواتب بشكل كبير لكافة الفئات العاملة في البلاد ولا تقتصر هذه الزيادات على الموظفين النشطين فحسب بل تشمل أيضاً مجموعة المتقاعدين، مما يعكس رغبة الحكومة في تحسين ظروف الحياة لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم وقد وضحت وزارة المالية العراقية العديد من التفاصيل المجهولة حول هذه الزيادات، وأكدت أن إجمالي قيمتها بلغ مائة ألف دينار عراقي، مما يشكل فارقاً كبيراً في حياة العديد من الأسر العراقية ويتم صرف الرواتب يوم 1 من كل شهر مالم يكن عطلة او اجازه رسمية لذلك كن المقرر الصرف يوم 1 – 3-2024.

جدول سلم رواتب المتقاعدين في العراق

في إطار التعديلات الجديدة على سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق فقد تم تحديد نسب معينة لصرف المبالغ المخصصة لكل فئة من العاملين حسب مستوى الرواتب الشهرية، فعلى سبيل المثال، من يحصل على راتب قدره 700 ألف دينار عراقي، سيتم صرف مبلغ شهري له بقيمة 600 ألف دينار عراقي، و بالنسبة للمتقاعدين الذين بلغت رواتبهم 700 ألف دينار، سيتم صرف مبلغ قدره 800 ألف دينار عراقي مما يعكس تفضيل الحكومة لتحسين أوضاع هذه الفئة، أما للأشخاص الذين كانت رواتبهم تتجاوز 800 ألف دينار عراقي، و سيتم صرف مبلغ قدره 900 ألف دينار عراقي وهو يكون استجابة من الحكومة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها هؤلاء العمال.