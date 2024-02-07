اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf 2024 في عموم المحافظات عبر مظلتي spa.gov.iq/umbrella

تقوم وزارة العمل العراقية باستهداف الأسر الفقيرة ومحدودة الداخل داخل الدولة وتقديم مبلغ شهري لهم بقيمة 450 ألف دينار عراقي، حيث هذا الدعم هو برنامج الرعاية الاجتماعية، ويتم تقديمه لمن يتوافر بهم شروط معينة، وكل فترة تقوم الوزارة بدراسة طلبات المتقدمين وعمل زيارات منزلية للمواطنين فقراء الدخل، ثم تقوم بإعلان كشوفات بأسماء من شُملوا حديثًا بهذا الدعم، ومن فترة لأخرى نجد المواطنون يتابعون باستمرار اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf، وعبر “البديل” نوضح لكم أخبار الوجبات الأخيرة وكيف يمكن الاستعلام عن المشمولين الجُدد، تابعوا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

الوجبة القادمة مقرر أن تكون الوجبة السابعة، حيث لم يتم إعلانها بعد والجميع في انتظار إعلان المشمولين بها، ولكن لا جديد حولها، حيث لا توجد أي مواعيد رسمية لإعلان كشوفات المشمولين بها، ولكن من المتوقع إعلان أسماء الكشوفات الفترة القادمة، علمًا بأن آخر الوجبات المُعلنة هي ملحق الوجبة السادسة، وتقوم العمل العراقية بتنظيم كشوفات المشمولين في ملفات pdf مرفوعة على جوجل درايف ويُحمل المستعلم أسماء المشمولين في محافظته، وعلى أي حال إن ظهرت كشوفات المشمولين، يكون الاستعلام من خلال ما يلي:

يتجه المستعلم إلى منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية – الوجبة السابعة.

اختر المحافظة وحمل ملف pdf الخاص بالنتيجة بالمحافظة.

استعلم باسمك أو رقم هويتك عن شمولك من عدمه.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية بالعراق

دعم الحماية الاجتماعية بالعراق هو مبلغ شهري يتم تقديمه للمواطنين التي يتوافر بهم عدد من الشروط، والتي تأتي بعضًا منها كالتالي: