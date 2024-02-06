نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم جميع المحافظات نتيجة نت وبوابة التعليم الاساسي | استخرج نـــ 3 اعدادي برقم الجلوس

قد أعلنت العديد من مديريات التربية والتعليم عن نتائج امتحانات شهادة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول مما أثار قلق البعض بشأن تأخر الإعلان عن النتائج في بعض المحافظات يعود هذا التأخير إلى الطريقة المستقلة التي تتبعها المحافظات في إدارة وإعلان نتائج الامتحانات بعد إنتهاء الامتحانات يقوم المعلمون والمعلمات بتصحيح أوراق الإجابات ويتبع ذلك مرحلة رصد الدرجات والمراجعة الدقيقة وفي النهاية يتم اعتماد النتائج من قبل مسؤولي المحافظات والجهات المختصة تشمل هذه العملية أيضا إعداد تقارير توضح النسبة المئوية للعام الدراسي وتقديمها عبر الروابط الرقمية التي تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك لتمكين الطلاب من الاطلاع على النتائج والتحقق منها بسهولة.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم جميع المحافظات نتيجة نت وبوابة التعليم الاساسي

تم الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة الصف الثالث الإعدادي في عدة محافظات مثل القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال بوابة التعليم الأساسي وهي خدمة إلكترونية تتوفر عبر رابط محدد يتطلب الاستعلام إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة لعرض درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي هذا الإعلان أثار تساؤلات حول سبب تأخير نتائج المحافظات الأخرى حيث أفادت بعض المصادر بأن عملية التصحيح لم تنته بعد وأن الكوادر التعليمية تقوم بعملية المراجعة والتصحيح بشكل دقيق وبعد اعتماد النتائج من قبل المسؤولين ستكون النتائج متاحة للجميع للاطلاع عليها والتحقق منها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

أعلن السيد اللواء محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي حيث تم اكتمال عملية التصحيح ورصد الدرجات بالكامل وتم اعتمادها رسميا تم الإعلان عن نسبة النجاح الإجمالية حيث بلغت نسبة النجاح للطلاب النظاميين 73.69% وبلغ عدد الطلاب المسجلين في هذا النظام حوالي 56,721 طالبًا وطالبة منهم حضر حوالي 56,234 طالبًا وطالبة أما نسبة النجاح لطلاب التعليم المنزلي فكانت 33.6% حيث بلغ عددهم حوالي 828,744 طالبا وطالبة بالنسبة لطلاب التعليم المهني فقد بلغت نسبة النجاح 79.7% فيما وصلت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية النور للمكفوفين إلى 75% وأخيرًا كانت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع تبلغ 89.7% تمنى السيد المحافظ مستقبل باهر لجميع الناجحين وحثهم على الاستمرار في التفوق.