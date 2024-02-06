موعد رمضان 2024 فلكيا في السعودية ومصر وجميع الدول العربية

يتطلع العديد من المواطنين في السعودية ومصر إلى معرفة موعد حلول شهر رمضان لعام 2024 حيث يعتبر هذا الشهر المبارك من أهم الأوقات في السنة الإسلامية يتميز شهر رمضان بأجواءه الروحانية والتقدير والتفاني حيث يقوم المسلمون بالصيام من الفجر حتى الغروب ويكثرون من الصلوات والذكر والصدقات لكن يبقى السؤال حول موعد بداية شهر رمضان قيد الاهتمام حيث يتوقع الناس تحديد هذا الموعد للتحضير الروحي والعملي لاستقبال الشهر الكريم من المعلوم أن تحديد موعد بداية رمضان يعتمد على مواعيد الهلال الجديد وهو ما يختلف بين الدول وفقاً للتقويم الفلكي.

موعد رمضان 2024 فلكيا

بناءا على الحسابات الفلكية يتوقع أن يكون موعد شهر رمضان لعام 2024 في مصر والدول العربية يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 و المتوقع أن يتألف شهر رمضان لهذا العام من 30 يوما.

سيتم رصد هلال شهر رمضان في الأحد الموافق 29 شعبان 1445 هـ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد بداية شهر رمضان 2024 بشكل رسمي من قبل دار الإفتاء المصرية يعتبر هذا الإعلان مرجعًا رسميًا يقبله المسلمون لتحديد بداية الصيام والعبادات المتعلقة بشهر رمضان.

من المهم التنويه بأن تحديد موعد شهر رمضان يعتمد على رؤية هلال الشهر الجديد وهو ما يتم عن طريق المراصد الفلكية والجهات المختصة في كل دولة بالتالي يتم تحديد موعد بداية شهر رمضان بناء على البيانات الفلكية والرصد الدقيق لهلال الشهر.

دعاء استقبال شهر رمضان

شهر رمضان هو شهر مبارك يحمل العديد من الفضائل والبركات في الإسلام وفي هذا الشهر الكريم يتضاعف قبول الدعاء وتحقق الأماني بإذن الله من بين الأدعية الهامة التي يمكن للمسلمين أن يدعو بها في شهر رمضان:

دعاء الإفطار: “اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت”، يقال عند الإفطار لفتح الصوم

دعاء القنوت: دعاء خاص يُقال في الصلوات الخاصة بالتراويح وغيرها، يطلب فيه المصلي من الله تعالى توفيقه ومغفرته.

دعاء قبل الإفطار: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله”، يُقال قبل الإفطار.

دعاء الاستغفار: “أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه”، يُستحب قراءته بكثرة في شهر رمضان.

دعاء اللهم بلغنا رمضان: “اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان”، يطلب فيه المسلمون من الله تعالى أن يمن عليهم بالوصول إلى شهر رمضان المبارك.

دعاء اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: يدعو المسلم في هذا الدعاء بكل الخيرات التي سألها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

دعاء السحور: “وبصوم غد نويت من شهر رمضان”، يقال قبل بدء الصيام في السحور.

هذه بعض الأدعية الهامة التي يمكن للمسلمين أن يدعوا بها في شهر رمضان ومن الجيد أن يكونوا متحلين بالخشوع والتواضع أثناء دعائهم وأن يستغلوا هذه الفرصة الفريدة للتقرب إلى الله وتحقيق الخير والبركة في حياتهم.