“لولو صارت شرطية”.. تردد قناة وناسة على النايل سات 2024

تردد قناة وناسة على النايل سات 2024، تقدم هذه القناة للأطفال تقدم تجربة ممتعة وترفيهية للصغار من خلال باقة متنوعة من أغاني الأطفال، يُعزز البرنامج التعليمي المختلف المقدم على القناة تعلم الأطفال العديد من المهارات التعليمية الأساسية بطريقة محببة ومسلية، ما يميز قناة وناسة هو تقديم مجموعة من أغاني الأطفال من خلال شخصية لولو، فتاة محبوبة تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي، تقوم شخصية لولو بتقديم الأغاني بشكل ممتع وتفاعلي، مما يسهم في جذب اهتمام الأطفال وتحفيزهم على المشاركة والمتابعة.

تردد قناة وناسة على النايل سات 2024

قناة وناسة الفضائية تمثل إضافة رائعة للمشاهدين، حيث تعتبر قناة مجانية على الأقمار الصناعية ولا تتطلب دفع أي رسوم لمتابعتها، يمكن لجميع المشاهدين الراغبين في الاستمتاع ببرامجها متابعتها بسهولة عبر القمر الصناعي النايل سات، يمكن تحديد تردد القناة وفقًا للمعلومات التالية:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD (تعريف الوضوح القياسي).

بهذه الطريقة، يمكن للجمهور الواسع الاستمتاع بمحتوى قناة وناسة بسهولة ومجانًا عبر استخدام هذه الإعدادات على الريسيفر أو التلفاز المتوافق مع القمر الصناعي نايل سات.

أغاني قناة وناسة

تم بث قناة وناسة الفضائية خصيصًا للأطفال العرب، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني التي توفر ترفيهاً وتعليماً للصغار، تعتبر أغنية “لولو الشطورة” مثالًا على ذلك، حيث يتعلم الطفل من خلالها كيفية مساعدة الآباء والأمهات، وتشجع الأغنية أيضًا على تطوير مهارات التعامل الإيجابي مع الآخرين، تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من الأغاني التي تسعد الأطفال العرب، ومن بين هذه الأغاني:

“لولو الشطورة”

“مين اللي سرق الجزمة”

“لولو صارت شرطية”

“وناسة وناسة”

“حبيب البابا”

“يا لولو في نونو”

“شو بيقولوا الحيوانات”

تقدم هذه الأغاني محتوى ممتع وتعليمي يساهم في تطوير مهارات الأطفال ويعزز تجربتهم التعليمية بطريقة مبتكرة ومسلية.