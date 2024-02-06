epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي بالعراق 2024 الدور الاول موقع نتائجنا عموم المحافظات

أثار طلاب وطالبات العراق تساؤلات حول موعد إعلان نتائج الامتحانات السادس الاعدادي للدور الأول لعام 2024، وذلك بعد تداول العديد من الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تاريخ نشر النتائج وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية العراقية قد ردت على كل هذه التساؤلات ووضحت جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج الامتحانات، بما في ذلك إمكانية الاستعلام عنها عبر موقعها الرسمي ومنصة “نتائجنا”.

epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي بالعراق

يتاح التحقق من نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية في العراق عبر المنصة الرسمية لوزارة التربية، بالإضافة إلى موقع “نتائجنا”، عند إعلان هذه النتائج وتتمثل الخطوات للاستعلام عن النتائج من خلال موقع الوزارة كما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية من هنا.

إدخال اسم الطالب ورقمه الامتحاني.

تحديد الصف الذي يدرس فيه الطالب.

النقر على خيار “استعلام عن النتائج”.

ستظهر النتيجة على الفور ويتاح للمستخدم حفظ النتائج للرجوع إليها لاحقا حسب الرغبة.

متى تنتهي اجازة نصف العام في العراق؟

في عام 2024، أعلنت وزارة التربية العراقية جدول إجازة منتصف العام، حيث من المقرر أن تبدأ في الأول من فبراير وتستمر لمدة 17 يوماً هذا الإعلان يأتي ضمن سياق جهود الوزارة لتنظيم الجداول الدراسية وتوفير فترات استراحة منتظمة للطلاب والمعلمين تعتبر إجازة منتصف العام فرصة للطلاب للاسترخاء واستعادة النشاط بعد الفترة الدراسية الأولى، كما تمكن المعلمين من التخطيط للفترة الدراسية القادمة تلك الإجازة تعتبر فترة هامة للتواصل الأسري والاستمتاع بأنشطة ترفيهية، ما يسهم في تعزيز الروح المعنوية والتواصل الأسري في النهاية تأتي هذه الإجازة كفرصة مهمة لتعزيز التوازن بين الحياة الدراسية والحياة الشخصية للطلاب والمعلمين.