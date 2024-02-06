بالدرجات.. Link نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

اعتمد المحافظ نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2024 للفصل الدراسي الأول منذ ساعات قليلة، حيث انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء الامتحانات من عدة أسابيع ماضية، ومن المقرر أن يتم رفع النتائج على بوابة التعليم الأساسي التابعة للمحافظة بعد قليل، فمن خلال تلك المنصة يتمكن الطالب وولي الأمر من الإطلاع على النتيجة بكل سهولة ومن غير الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2024

أعلنت الجهات المختصة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي، وذلك بعد اعتمادها من قِبل المحافظ رسمياً، حيث تجاوزت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية 80%، وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لاختبارات نصف العام الأول بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة نحو 109422 طالب وطالبة.

وعلى صعيد آخر شدد وزير التربية والتعليم على كافة الإدارات التعليمية بالجمهورية الإنتهاء من تصحيح كراسات الإجابات قبل انطلاق دراسة الترم الثاني.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي من أجل خدمة الطلاب والتسهيل على أولياء الأمور من متابعة أداء أبنائهم، وقد تتمثل طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في النقاط التالية:

الذهاب إلى موقع المديرية التعليمية بالقليوبية من هنا .

تحديد المرحلة الإعدادية.

اختيار الفصل الدراسي الأول.

إدخال اسم المحافظة.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

الانتظار قليلا حتى يتم عرض النتيجة على الشاشة.

يمكن تحميل كشف النتائج من خلال النقر على أيقونة طباعة.

خطوات تقديم طلب تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرصاً على مستقبل الطلاب أتاحت الوزارة إمكانية تقديم طلب تظلم من أجل استرجاع درجاتهم الغير محسوبة، ويتم ذلك على النحو التالي: