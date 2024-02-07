مبروك 3 اعدادي.. Link نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2024 برقم الجلوس فقط عبر نتيجة نت natiga4dk.net

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2024 منذ ساعات قليلة بعد اعتماد رسمياً من قِبل المحافظ، حيث أكدت مديرية التعليم انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح منذ عدة أيام، والتي تم البدء فيها مباشرة عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الترم الأول، ومن أجل التيسير والتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم قامت الوزارة بتدشين منصة إلكترونية يتم من خلال نشر الخدمات التعليمية ورفع نتائج المراحل التعليمية عليها، فلقد بلغ عدد المتقدمين للامتحانات نحو 108920 طالب وطالبة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2024

اعتمد سيادة المحافظ نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2024 منذ قليل، وجاري العمل الآن على رفع كشوفات النتائج على المنصة التعليمية الخاصة بالمحافظة، فعن طريق ادخال رقم جلوس الطالب يتم الإفصاح عن نتيجته بشكل سريع، وبحسب التقارير المؤكدة فإن نتيجة الشهادة الإعدادية تخطت نسبة النجاح فيها 78,5%.

وعلى صعيد آخر شدد وزير التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية الانتهاء من أعمال تصحيح ومراجعة كراسات الإجابة فوراً والإعلان عن النتيجة قبل انطلاق دراسة الفصل الدراسي الثاني.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول

أتاحت الجهات المعنية إمكانية الاستعلام عن نتائج اختبارات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قليوب إلكترونياً، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك على الشكل التالي:

الولوج إلى بوابة التعليم الأساسي التابعة لمحافظة القليوبية .

تحديد الفصل الدراسي الأول.

اختيار المرحلة التعليمية.

ادخال رقم جلوس الطالب.

النقر على أيقونة عرض النتيجة.

الانتظار لحين عرض النتيجة على الشاشة متضمنة كافة الدرجات.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

جاءت طريقة توزيع درجات أعمال السنة للمواد الدراسية الخاصة بالشهادة الإعدادية على النحو الآتي: