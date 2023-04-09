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تعرف على كم باقي على عيد الفطر في السعودية؟
إذا استمر شهر رمضان 29 يومًا وهو المرجح بإذن الله أو يوم السبت 22 أبريل إذا استمر رمضان 30 يومًا فسيكون أول يوم عيد الفطر لهذا العام 1444 هـ / 2023 م يوم الجمعة 21 أبريل 2023، والآن تعرفوا على كم باقي على عيد الفطر في السعودية؟.
كم باقي على عيد الفطر في السعودية؟
- عند ظهور هلال شوال يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 يكون ذلك يوم 29 رمضان 1443 يتم الاحتفال بأول عطلة إسلامية عيد الفطر في اليوم الأول من شهر شوال.
- يصادف عيد الأضحى في شهر ذي الحجة، إنه أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد شهر كامل من الصيام ولهذا يطلق عليه عيد الفطر، عيد الفطر يأتي بعد شهر رمضان حدث كل من رمضان الأول الذي صام فيه المسلمون وأول عيد الفطر الذي احتفل به المسلمون في الإسلام في السنة الثانية للهجرة ولا يجوز الصوم في أول أيام عيد الفطر.
عيد الفطر
- يحتفل المسلمون بعيد الفطر في اليوم الأول من شهر شوال للإفطار وانتهاء صلاة شهر رمضان المبارك.
- إنه يوم من عطلتين إسلاميتين. والعطلة الأخرى هي عيد الأضحى الذي يصادف اليوم العاشر من شهر حج ذي الحجة.
- بعد صيام شهر رمضان الأول من ذلك العام وهو أيضًا أول عيد فطر احتفل المسلمون بعيد الفطر الأول في الإسلام في السنة الثانية للهجرة.
- زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يأكل نهاراً وليلة العيد ويخرجها قبل صلاة العيد واجباً ويميز عيد الفطر عن غيره من الأعياد الإسلامية.