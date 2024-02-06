افتـحـ رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس اليوم السابع كافة المدارس بوابة الازهر الالكترونية

يترقب آلاف الطلاب نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية للفصل الدراسي الاول، حيث أكد رئيس قطاع المعاهد الازهرية انتهاء تصحيح الاوراق وكذلك رصد وتجميع الدرجات ويتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي اليوم الثلاثاء 6 فبراير وستكون متاحة خلال ساعات عبر بوابة الازهر الالكترونية، ويرغب الطلاب في معرفة النتيجة بعد مرور اكثر من اسبوعين على نهاية امتحانات منتصف العام وسط حالة من القلق والتوتر، ولذلك نقدم اليكم عبر موقعنا رابط نتيجة الاعدادية الازهرية 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

أنهت جميع مراكز الكنترول عمليات تصحيح أوراق الاجابات وتم رصد الدرجات واعداد كشوفات الناجحين استعداد لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الاول بواسطة الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر الشريف، وخلال ساعات قليلة من الآن ستكون متاحة لجميع الطلاب عبر بوابة الازهر الالكترونية، حيث يعلن الضويني بشكل رسمي عن اسماء الاوائل وكذلك نسب الناجحين وصرح بأنه يتم العمل على ظهور النتيجة في أسرع وقت ممكن.

وتقدم لحضور الاختبارات نحو 177199 طالب وطالبة امتحانات منتصف العام بالشهادة الاعدادية، وأوضح رئيس قطاع المعاهد الازهرية ان امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية تكون موحدة على مستوي الجمهورية ولم تتلقي اي شكاوى بخصوص الامتحانات او سير العمل داخل اللجان، وبالنسبة للنتيجة فقد أكد انتهاء عمليات تصحيح الاوراق ومن المقرر الاعلان عن النتيجة رسميا خلال ساعات او غدا الاربعاء.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

يتساءل الطلاب عن طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الاول 2024، وسوف تعلن الكترونيا قبل ظهورها بالمدارس وذلك من خلال اتباع الخطوات الاتية: