” اطمن حقك هيرجعلك” خطوات تقديم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات

بعد ما تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الكثير من المحافظات ولم يتبقى سوى القليل فأصبح الشك يراود الكثير من الطلاب وأولياء الأمور فالكثير من الطلاب يشعر بأنه يستحق الأفضل مما يجعلهم يبحثون عن خطوات تقديم التظلم من أجل استعادة الدرجات وذلك بعد أن أعلنت مديريات المحافظات التي أعلنت النتيجة عن بدء التظلم للطلاب الراغبين في مراجعة أوراقهم.

خطوات تقديم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

قبل أن يتم التوجه لتقديم التظلم فيجب على الطالب أن يكون على يقين باحتمال وجود خطأ وفارق كبير وفيما يلي الخطوات التي تتبع من أجل تقديم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع الطلاب من مختلف المحافظات:

في البداية يتوجه الطالب مع ولي أمره إلى مقر الإدارة التعليمية التي يتبعها الطالب.

بعد ذلك يتم الحصول على استمارة تظلم يتم ملئها بكافة البيانات المطلوبة مع ذكر المواد التي يود الطالب التظلم من نتيجتها.

ثم يتم التوجه إلى الخزينة من أجل سداد الرسوم المستحقة التي تقدم بمبلغ 35 جنيه لكل مادة.

بعد ذلك سيخصل الطالب على وصل السداد ثم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة.

ثم يتم تحديد موعد من أجل الاطلاع على أوراق الامتحان.

على ولي الأمر والطالب الذهاب في الموعد المحدد دون تأخير ويتم مراجعة الورق مع إضافة الملاحظات.

بعد ما يتم الانتهاء من فترة التظلم يتم مراجعة الملاحظات من التوجيهات.

ثم يتم الإعلان عن أحقية أو عدم أحقية الطالب في التظلم.

إذا ظهرت أحقية الطالب وزيادة درجاته سيتمكن من استعادة القيمة المالية التي دفعها مقابل التظلم وستضاف درجاته إلى مجموعه فورًا.

موعد ظهور نتيجة التظلمات

بعد ما يتم الانتهاء من تقديم التظلم يظل الطالب ينتظر موعد النتيجة وقد أعلنت وزارة التعليم عن أن التظلم يستغرق فترة مدتها 15 يوم على أن يتم غلق التظلم في يوم 19 فبراير الجاري ويتم الإعلان عن نتيجة التظلم عبر الموقع الخاص بالمحافظة التابع لها الطالب أو وزارة التربية التعليم.