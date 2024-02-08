افتـحـ رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول | وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2024 بالرقم الامتحاني في كافــة المحافظات

يبحث الطلاب والأهالي على نتائج الثالث متوسط عبر محركات البحث خاصة بعد انتهاء فترة الاختبارات، وأكدت وزارة التربية العراقية بداية فترة تصحيح الاوراق وبعدها تجرى عملية تجميع ورصد الدرجات واعتمادها بشكل رسمي وتكون متاحة عبر موقع نتائجنا، وينتظر أولياء الامور الراغبين في الاطمئنان على نتيجة أبنائهم خاصة مع المجود المادي والنفسي مع الطلاب طوال العام الدراسي، ولذلك نقدم لكم عبر سطور المقال موعد نتيجة الدول الاول للصف الثالث متوسط ورابط الاستعلام عن النتيجة.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

أقيمت اختبارات الدور الاول للصف الثالث متوسط العراق في الفترة بين 21 يناير حتى 31 يناير 2024، وبعدها بدأت مباشرة تصحيح الاوراق في كافة المحافظات وتوفر مراكز الكنترول البيئة المناسبة للمصححين لاعلان النتيجة في اسرع وقت ممكن، ونبهت الوزارة عليهم بتحري الدقة في مراجعة الدرجات لكي يحصل كل طالب على حقوقه كاملة، ولم تعلن وزارة التربية عن موعد محدد لظهور النتيجة ولكن المؤشرات الاولية تؤكد ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي.

وقد أكدت الوزارة ان النتيجة ستكون عبر موقع نتائجنا قبل اعلانها في المدارس حيث تسعي الوزارة على راحة الطلاب وأولياء الامور منعا للتكدس او الازدحام بالمدارس، وصرحت الوزارة ان مدة عطلة الربيع قد تم تمديدها لثلاثة أيام لتكون من يوم 1 حتى 17 فبراير وبعدها يبدأ الفصل الثاني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط 2024

يستطيع الطلاب الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الاول في جميع المحافظات من خلال اتباع الخطوات التالية: