Link مباشر.. رابط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأهم الشروط المطلوبة| “habous.gov.ma”
تعد قرعة الحج في المغرب هي فرصة كبيرة لكل من يرغب في أداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام، وقد تم الإعلان عن فتح باب التقديم والتسجيل في قرعة الحج بالمغرب، وتختص هذه القرعة بالمغاربة الذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وكذلك جميع المواطنين الذين لم يؤدوا مناسك الحج من قبل في السنوات العشر الماضي، وقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب بالإعلان أن عن رابط التقديم، حيث أصبح من السهل التسجيل في قرعة الحج عبر البوابة الإلكترونية، كما حددت الوزارة المواعيد المحددة للتسجيل في القرعة، وإليك كافة التفاصيل فيما يلي:
رابط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب
يمكنك التسجيل في قرعة الحج بالمغرب عبر المنصة إلكترونية habous.gov.ma وهو رابط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويتيح هذا التسجيل الحصول على فرصة كبيرة لأداء مناسك الحج لعام 1446-2025، وقد حددت وزارة الأوقاف المواعيد المحددة للتسجيل الإلكتروني، حيث يمكن لكل الراغبين في التسجيل اعتبارا من يوم 5 فبراير 2024 علمًا بأن التسجيل سوف يستمر حتى يوم 16 فبراير 2024.
شروط التسجيل في قرعة الحج في المغرب 2025
قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، بتحديد شروط التقدم لقرعة الحج لموسم 2025 – 1446 وإليك الشروط المطلوبة كالتالي :
- يحتاج المتقدم للتسجيل في الحج إلى وجود مرافق معه بشرط أن يتجاوز عمره الخمسين عام، وأن يكون قادر بدنيا وصحيًا على مرافقته وأداء فريضة الحج.
- كما يجب على المتقدم أن يكون لديه القدرة المالية على سداد تكاليف الحج.
- يشترط أن لا يكون المتقدم قد قام بأداء فريضة الحج من قبل خلال العقد الماضي
- شرط للتقديم أن يكون الفرد مغربي الجنسية.
- كما يجب على المتقدم أن يقوم بإجراء اختبار( PCR ) بشرط أن تكون نتيجته سلبية، كما يشترط أن يجري هذا الاختبار قبل موعد سفره بـ72 ساعة ولا تتجاوز هذا الحد.
- شرط أن يكون المتقدم قد تجاوز عمر الـ 18 سنة.
- كما يجب على المتقدم أن يكون لديه هوية وطنية سارية وغير منتهية الصلاحية.