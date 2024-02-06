Link مباشر.. رابط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأهم الشروط المطلوبة| “habous.gov.ma”

تعد قرعة الحج في المغرب هي فرصة كبيرة لكل من يرغب في أداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام، وقد تم الإعلان عن فتح باب التقديم والتسجيل في قرعة الحج بالمغرب، وتختص هذه القرعة بالمغاربة الذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وكذلك جميع المواطنين الذين لم يؤدوا مناسك الحج من قبل في السنوات العشر الماضي، وقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب بالإعلان أن عن رابط التقديم، حيث أصبح من السهل التسجيل في قرعة الحج عبر البوابة الإلكترونية، كما حددت الوزارة المواعيد المحددة للتسجيل في القرعة، وإليك كافة التفاصيل فيما يلي:

رابط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب

يمكنك التسجيل في قرعة الحج بالمغرب عبر المنصة إلكترونية habous.gov.ma وهو رابط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويتيح هذا التسجيل الحصول على فرصة كبيرة لأداء مناسك الحج لعام 1446-2025، وقد حددت وزارة الأوقاف المواعيد المحددة للتسجيل الإلكتروني، حيث يمكن لكل الراغبين في التسجيل اعتبارا من يوم 5 فبراير 2024 علمًا بأن التسجيل سوف يستمر حتى يوم 16 فبراير 2024.

شروط التسجيل في قرعة الحج في المغرب 2025

قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، بتحديد شروط التقدم لقرعة الحج لموسم 2025 – 1446 وإليك الشروط المطلوبة كالتالي :