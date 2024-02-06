استقبليها لاطفالك ثبتي تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 ساعة أغاني ومرح ولعب

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أهم قنوات الأطفال التي تقدم العديد من البرامج المميزة لشريحة كبيرة من الأطفال، حتى أنها تقدم كذلك الأفلام الكرتونية المميزة مما يعشقها ملايين الأطفال من مختلف الدول العربية، فضلاً عن أنها تقوم بتحديث الترددات الخاصة بها من وقت إلى أخر لكي يتم العمل على استقبالها بكل سهولة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

يمكن القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي الجديد، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة طيور الجنة بيبي هو النايل سات.

بينما التردد الجديد لقناة طيور الجنة يكون 11310.

معامل الترميز لقناة طيور الجنة بيبي هو 27500.

استقطاب قناة طيور الجنة يكون عمودي.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على العرب سات

كما يسهل القيام بإستقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا للنحو الأتي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

بينما التردد الجديد للقناة هو 11274.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

معامل الإستقطاب يكون عمودي.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة بيبي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية، وفقًا للأتي:-